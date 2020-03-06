Сетевое издание|18+|Суббота|7 мар 2020|03:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Общество | Госавтоинспекторы рассказали о совместной работе с юными друзьями

06.03.2020|15:54
Печать

В пятницу, 6 марта, движение отрядов юных инспекторов движения празднует 47-й день рождения. Сегодня в России это самая массовая организация школьников.

В Пензенской области насчитывается свыше 5 000 юных инспекторов. Ребята совместно с сотрудниками ГИБДД проводят разъяснительную работу среди своих сверстников и младшеклассников, водителей и пешеходов, призывая их соблюдать правила дорожного движения. А дошкольникам они в игровой форме разъясняют правила безопасного поведения на дороге.

«В 2019 году сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения организовали около 1 600 таких мероприятий, из них 1 500 - по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость|06.03.2020 16:19|

На дорогу безответственно выпрыгивать учили?

Гость|06.03.2020 16:57|

Не друзья они нам, ну кроме тех которые Вдовина и Беспалова тормознули

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте