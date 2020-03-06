06.03.2020 | 15:54

В пятницу, 6 марта, движение отрядов юных инспекторов движения празднует 47-й день рождения. Сегодня в России это самая массовая организация школьников.

В Пензенской области насчитывается свыше 5 000 юных инспекторов. Ребята совместно с сотрудниками ГИБДД проводят разъяснительную работу среди своих сверстников и младшеклассников, водителей и пешеходов, призывая их соблюдать правила дорожного движения. А дошкольникам они в игровой форме разъясняют правила безопасного поведения на дороге.

«В 2019 году сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения организовали около 1 600 таких мероприятий, из них 1 500 - по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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