02.03.2020 | 09:45

В Заречном пенсионер, гулявший с собакой, спас местного жителя от смерти. Инцидент произошел в середине февраля, однако известно о нем стало лишь в понедельник, 2 марта.

«Две недели назад Сергей Миронович Дудоров отправился на дневную прогулку с любимым песиком Лаки. Маршрут питомец знает и обычно сам ведет хозяина по знакомой дороге. Но на этот раз Лаки остановился у дома № 38 на ул. Ленина и стал беспокойно лаять», - сообщил портал «Заречье сегодня».

Оказалось, под деревом лежал мужчина. Пенсионер позвонил в полицию, а сотрудники правоохранительных органов обратились в службу скорой помощи. Мужчину доставили в реанимацию.

Спустя некоторое время к пожилому зареченцу пришел отец пострадавшего. Он поблагодарил его за спасение сына и рассказал, что тот потерял сознание из-за почечного приступа.

«Врачи сказали, что еще несколько минут и больного было бы уже не спасти. Вот так судьбу человека решил случай и маленький песик, почуявший беду», - подытожил портал «Заречье сегодня».

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