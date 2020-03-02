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Общество | Широкую Масленицу в Городе Спутнике отпраздновали тысячи жителей

02.03.2020|18:06
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В Городе Спутнике Масленицу традиционно отмечают с большим размахом. В воскресенье, 1 марта, тысячи жителей собрались на набережной, чтобы проводить зиму и порадоваться первому дню весны.

Для гостей была подготовлена обширная программа. С детьми играл аниматор, на фонтанной площади выступали народные ансамбли. На спортивных площадках люди демонстрировали свою удаль. Сражения на подушках, перетягивание каната, поднятие гири - вот где проявлялись бойцовские качества участников праздника.

Традиционная русская забава - лазанье на столб - собрала сотни зрителей. Люди давали советы и активно поддерживали участников.

На ярмарке гостей ждали чай, золотистые блины, сочные шашлыки. Продавались и изделия народных умельцев.

«Привет вам от Спутника! У нас тут праздник, веселье! Привет всем соседям, родственникам, всем городам и селам!» - воскликнула жительница Спутника Тамара Танцерева.

«Сегодня такой великий день, наслаждайтесь! Здесь очень хорошо. Я всегда всем говорю: «Переезжайте к нам, в Спутник. Вам тут очень понравится», - рассказал житель Спутника Рашид Ахметов.

Финальное событие - сожжение чучела зимы - прошло в атмосфере всеобщего веселья.

Масленица закончилась, но жизнь на набережной Спутника продолжает кипеть. В любое время года здесь проходят праздники, конкурсы, акции, соревнования.

Подробную информацию обо всех мероприятиях можно узнать на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».

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