Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  73.99  |  $  67.30

Общество | В Пензе провели боевую тренировку для сотрудников Росгвардии

28.02.2020|10:02
Печать

В Пензе для представителей местного управления Росгвардии провели комплекс боевых занятий и тренировок.

«Основной целью мероприятия стало совершенствование практических навыков военнослужащих и сотрудников Росгвардии при выполнении поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки», - пояснил начальник оперативного отдела штаба Управления Росгвардии по Пензенской области Амир Гатаулин.

Занятия проходили в течение трех дней: сначала в штабе и местах постоянной дислокации подразделений, затем - на полигоне. В практических тренировках были задействованы более 100 военнослужащих и сотрудников, а также 15 единиц специальной техники.

Так, бойцы ОМОН должны были задержать группу условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Для розыска последних использовались беспилотные летательные аппараты.

После этого офицеры СОБР заблокировали условных правонарушителей и уничтожили их в результате боевого столкновения.

«По оценке руководства управления, поставленные перед сотрудниками и военнослужащими территориального управления Росгвардии учебные задачи были выполнены в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото 58.rosgvard.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.02.2020 10:43|

Молодцы У В А Ж У Х А!

Гость|28.02.2020 10:47|

Неужто в народе настроения волнующие зреют?

Гость|28.02.2020 10:48|

penzainform.ru писал(a):

в условиях сложной оперативной обстановки»,
Это в чистом поле то?

Гость|28.02.2020 10:52|

Ну хыть победили условного противника?

Гость|28.02.2020 11:08|

Гость писал(a):

условного противника
Не противника, а правонарушителя.

Гость|28.02.2020 11:26|

Гость писал(a):

Не противника, а правонарушителя.
Ну хыть задержали правонарушителя условного?

Гость|28.02.2020 11:30|

К голосованию по изменению Конституции готовятся? Однако...

Гость|28.02.2020 12:10|

При советах не афишировали такие новости,хотя аналогичные подразделения тоже были. Сейчас с какой целью это делают..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте