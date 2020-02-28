28.02.2020 | 10:02

В Пензе для представителей местного управления Росгвардии провели комплекс боевых занятий и тренировок.

«Основной целью мероприятия стало совершенствование практических навыков военнослужащих и сотрудников Росгвардии при выполнении поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки», - пояснил начальник оперативного отдела штаба Управления Росгвардии по Пензенской области Амир Гатаулин.

Занятия проходили в течение трех дней: сначала в штабе и местах постоянной дислокации подразделений, затем - на полигоне. В практических тренировках были задействованы более 100 военнослужащих и сотрудников, а также 15 единиц специальной техники.

Так, бойцы ОМОН должны были задержать группу условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Для розыска последних использовались беспилотные летательные аппараты.

После этого офицеры СОБР заблокировали условных правонарушителей и уничтожили их в результате боевого столкновения.

«По оценке руководства управления, поставленные перед сотрудниками и военнослужащими территориального управления Росгвардии учебные задачи были выполнены в полном объеме», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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