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Общество | Пробный пуск насосной станции в Арбекове прошел успешно

26.02.2020|17:16
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Горводоканал приступил к пусконаладочным работам на насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково, строительство которой идет полным ходом. Генеральный подрядчик успешно завершил первый пробный пуск насосов и вспомогательного оборудования и продемонстрировал их готовность к работе.

К настоящему моменту на объекте уже выполнен значительный объем строительно-монтажных работ на сумму 215 млн руб. Специалисты возвели здания насосной станции и вспомогательных объектов: трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта.

Также закончено строительство насосной станции перекачки промывных и сточных вод, самотечной внутриплощадочной и напорной внеплощадочной системы водоотведения, а также системы хозяйственно-бытового водопровода.

Согласно проекту, объект введут в эксплуатацию поэтапно. Предусмотрены две пусковые очереди. Первая, запланированная на первый квартал 2020 года, включает в себя возведение водопроводной насосной станции, прокладку запитывающего и отводящего трубопроводов диаметром 600 мм, строительство контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и выгреба.

Вторая пусковая очередь запланирована на конец 2020 года. Специалисты построят два резервуара чистой воды по 4 000 куб. м, фильтров-поглотителей в количестве 4 единиц, а также насосную станцию перекачки промывных и аварийных вод.

Стоит отметить, что новая насосная станция позволит обеспечить хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением активно застраиваемый микрорайон «Лугометрия», 6, 7 и 8-й микрорайоны 3-й очереди развития жилого района Арбеково, промышленные площадки, находящиеся севернее 3-го микрорайона.

На этих территориях будет располагаться более 50 многоквартирных жилых домов, 10 детских садов, школ и объектов социального назначения, а также торговые центры и объекты коммунального обслуживания.

Общая стоимость строительства насосной станции составит 280,3 млн рублей.

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