26.02.2020 | 18:12

Сура освободилась от зимних оков. Остатки льда видны лишь у берегов. Однако поверхность небольших водоемов еще покрыта льдом. Какова его толщина и насколько он опасен, ученикам школы № 41 рассказали спасатели.

«Быстрое течение, лед замерзает неравномерно. Где стоячий водоем, там вода теплая, бьют родниковые воды, в этих местах лед тоже замерзает очень слабо. Наверное, все видели во льду замерзший такой пузырь. Там практически нет льда, можно наступить и провалиться, и может быть большая беда», - предупредил госинспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Леонид Мотышен.

Показательное выступление устроили водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра. В ледяной воде взрослый человек может продержаться минут 15-20, затем наступает переохлаждение и силы покидают попавшего в беду. О детях и подростках, провалившихся под лед, нечего и говорить.

Акцию «Тонкий лед» для школьников проводят каждый год. В начале и в конце зимы напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов.

«Наглядно видят, как это все происходит. У многих детей это отложится на подсознательном уровне, и ребенок никогда, даже будучи взрослым, не пойдет в воду и не станет рисковать», - пояснил директор Центра детского (юношеского) технического творчества г. Пензы Евгений Деркачев.

«Я считаю, надо проводить такие мероприятия хоть раз в год, чтобы несчастных случаев было как можно меньше», - отметил ученик школы № 41 г. Пензы Артем Боярчук.

Зима выдалась без серьезных ЧП на водных объектах. Погибших в результате провала под лед нет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.