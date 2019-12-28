28.12.2019 | 10:51

С 1 января 2020 года зареченским малышам в возрасте до 12 месяцев перестанут бесплатно предоставлять специальные молочные продукты. То же самое касается ребят от года до двух лет из малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов, не посещающих дошкольные учреждения.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте АО «Комбинат детского питания». Уточняется, что это связано с отменой решения местного собрания представителей от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного».

Анонимный пост на данную тему в субботу, 28 декабря, появился в социальной сети «ВКонтакте». «Новогодний подарок от администрации города Заречного деткам», - так подписал его автор.

«Какие молодцы! Просто слов нет! Разорились!», «Действительно ОТМЕННОЕ решение. В духе современной власти и заботы о населении», «Так и хочется сказать: «Да подавитесь», - высказались пользователи.