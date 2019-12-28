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Общество | В Заречном детям перестанут выдавать бесплатное питание

28.12.2019|10:51
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С 1 января 2020 года зареченским малышам в возрасте до 12 месяцев перестанут бесплатно предоставлять специальные молочные продукты. То же самое касается ребят от года до двух лет из малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов, не посещающих дошкольные учреждения.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте АО «Комбинат детского питания». Уточняется, что это связано с отменой решения местного собрания представителей от 25.04.2008 № 544 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного».

Анонимный пост на данную тему в субботу, 28 декабря, появился в социальной сети «ВКонтакте». «Новогодний подарок от администрации города Заречного деткам», - так подписал его автор.

«Какие молодцы! Просто слов нет! Разорились!», «Действительно ОТМЕННОЕ решение. В духе современной власти и заботы о населении», «Так и хочется сказать: «Да подавитесь», - высказались пользователи.

Источник — фото № 2 кдп-лелея58.рф
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Гость|28.12.2019 11:14|

А что Иван думает по этому поводу?или танк лучше всего восстановить.

Гость|28.12.2019 11:18|

Гость писал(a):

А что Иван думает по этому поводу?или танк лучше всего восстановить.
Лучше ещё один торговый центр РПЦ построить.

Гость|28.12.2019 11:19|

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2020 года зареченским малышам в возрасте до 12 месяцев перестанут бесплатно предоставлять специальные молочные продукты. То же самое касается ребят от года до двух лет из малоимущих, многодетных семей и детей-инвалидов, не посещающих дошкольные учреждения.
Эфективная борьба с доходами населения.

Гость|28.12.2019 11:25|

А чем зареческие лосята таким выдающиеся, что им питание бесплатно должны выдавать?

Гость|28.12.2019 11:25|

Гость писал(a):

А что Иван думает по этому поводу?или танк лучше всего восстановить.
омерика и запад загнали таки ааагромные средста,и теперь он узнал,где они берут телефоны.

Гость|28.12.2019 11:28|

Зареченские пораркини(вместо покупки икон) не хотят помочь малолетним деткам?

Вместо покутки колоколов можно отдать крохам-деткам на пропитание?

Гость|28.12.2019 11:28|

Ну это уже со всем перебор! Иван поглаголь что нибудь.

Гость|28.12.2019 11:30|

Гость писал(a):

Зареченские пораркини
Гость писал(a):
Вместо покутки
Ты упоротый штоле?

Гость|28.12.2019 11:34|

Гость писал(a):

А что Иван думает по этому поводу?
А почему Иван по этому поводу что то думать должен??? засрачный это ЗАТО, пусть минобороны думает.

Гость|28.12.2019 11:47|

Гость писал(a):

А почему Иван по этому поводу что то думать должен???
Вот именно. Иван вообще думать не должен. Только селфи, сторис, инстраграмм...

Гость|28.12.2019 11:51|

Лосятник одним словом! Зато на лосей на корм деньги есть то сена им то лизунца соли.

Единоросы, Лоси на выборы не ходят!

Гость|28.12.2019 11:55|

Сейчас специально перед выборами то отменят, а потом снова сделают типа молодцы Единоросы. Эти трюки мы знаем. Так, что не беспокойтесь, не останутся дети без довольствия.

Гость|28.12.2019 11:55|

Зато 78 лямов себе на премии раздали!!!

Гость|28.12.2019 11:57|

Нефиг рожать рабов этому государству!

Гость|28.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А что Иван думает по этому поводу?или танк лучше всего восстановить.
Лучше ещё один торговый центр РПЦ построить.
Обсудили на праздничном банкете вчера. Сочли дорогостоящим...

Имя: Гость
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