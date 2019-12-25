25.12.2019 | 17:25

В среду, 25 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос одного из журналистов о транспортной загруженности Пензы, особенно дальнего Арбекова и Терновки.

Он согласился с тем, что в данных микрорайонах улично-дорожная сеть нуждается в реконструкции, и рассказал о планах построить дорогу - дублер проспекта Строителей (от улицы 65-летия Победы до ТЦ «Берлин»), а также на улице Глазунова (от Рахманинова до проспекта Строителей).

В Терновке уже начат ремонт дороги от улицы 40 лет Октября через Бригадирский мост до Центральной.

Также намечены реконструкция полотна на Токарной и мостового перехода через реку Пензу с выходом на улицу Терновского, обустройство эстакады, создание транспортной развязки на Окружной (от Калинина до Воронова), ремонт дорог на улицах Пушкари, Кустодиева и Ростовской.

«Есть ряд проектов по расширению пензенских дорог и строительству дорог-дублеров, мы их рассматриваем вместе с городским руководством, потому что при их реализации потребуется финансовая поддержка из регионального бюджета. Будем активно работать в этом направлении», - отметил Иван Белозерцев.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе регионального правительства, уже подготовлено задание на проектирование дороги от границы города Пензы (в районе улицы Романовки) до улиц Окружной и Воронова.