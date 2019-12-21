21.12.2019 | 18:20

Трехмерный мир на компьютере можно создать в будущем, а пока ребята моделируют предметы и соревнуются между собой. В Пензе подвели итоги конкурса, где студенты и школьники демонстрировали свое мастерство. Организаторы надеются, что состязание поможет юным участникам определиться с профессией.

«Развитие творчества детей именно в этом направлении как-то подвигнет к поступлению в вузы на технические специальности, на которые всегда дефицит в абитуриентах», - пояснил начальник управления Института регионального развития Пензенской области Александр Шиленков.

Студентам, в свою очередь, оно поможет быть востребованными у работодателей.

«У нас была группа, сейчас они заканчивает, то есть это программное обеспечение в полном курсе изучили. Где-то через полгода все участники, я думаю, могут участвовать в производственном процессе», - отметил заведующий кафедрой ПГУ Александр Липов.

Один из победителей, Алексей Липатов, параллельно с учебой уже работает на заводе и на конкурсе выполнил не самое легкое изделие.

«Был элемент трубопровода - сложное сечение, сложная геометрия, нужно было использовать ее для построения. Нужно было понимать в первую очередь ее», - рассказал победитель конкурса в номинации Solid Work.

Всего в конкурсе приняли участие 160 человек из Пензенской области и других регионов.