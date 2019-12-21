Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|21 дек 2019|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.52

Общество | В Пензе школьники и студенты соревновались в моделировании

21.12.2019|18:20
Печать

Трехмерный мир на компьютере можно создать в будущем, а пока ребята моделируют предметы и соревнуются между собой. В Пензе подвели итоги конкурса, где студенты и школьники демонстрировали свое мастерство. Организаторы надеются, что состязание поможет юным участникам определиться с профессией.

«Развитие творчества детей именно в этом направлении как-то подвигнет к поступлению в вузы на технические специальности, на которые всегда дефицит в абитуриентах», - пояснил начальник управления Института регионального развития Пензенской области Александр Шиленков.

Студентам, в свою очередь, оно поможет быть востребованными у работодателей.

«У нас была группа, сейчас они заканчивает, то есть это программное обеспечение в полном курсе изучили. Где-то через полгода все участники, я думаю, могут участвовать в производственном процессе», - отметил заведующий кафедрой ПГУ Александр Липов.

Один из победителей, Алексей Липатов, параллельно с учебой уже работает на заводе и на конкурсе выполнил не самое легкое изделие.

«Был элемент трубопровода - сложное сечение, сложная геометрия, нужно было использовать ее для построения. Нужно было понимать в первую очередь ее», - рассказал победитель конкурса в номинации Solid Work.

Всего в конкурсе приняли участие 160 человек из Пензенской области и других регионов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте