20.12.2019 | 17:04

Рядом со сквером Бессмертного полка, недалеко от Монумента воинской и трудовой славы, появилась новая горка. Ей отведена важная роль: увести катающихся от памятника Победы.

Не первый год власти борются с наплывом детей и их родителей, которые зимой превращают склоны комплекса в веселые аттракционы. Теперь людям предоставлен альтернативный вариант.

«Проконтролировать там ситуацию на 100% нереально, все-таки у нас люди не всегда соблюдают правила и даже не всегда думают о своей безопасности. Надеемся, что оттуда все переместятся на эту горку, и она удовлетворит потребности, так скажем, большей части катающихся», - отметила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Новой горкой на улице Карпинского довольны не все.

«Прокатилась, ощущения - ничего не едет», - рассказала женщина.

На самом деле нужно просто немного подождать, по словам Елены Савельевой. Деревянные склоны горок зальют водой, лед застынет, и тогда кататься станет веселее.

Новые зимние аттракционы для пензенцев появились не только на Карпинского, но и в Могилевском дворике и на площади Ленина.

На площади горка выросла со стороны улицы Московской. Конструкция выглядит не так внушительно по сравнению с той, что стояла там еще несколько лет назад. Прежнюю, металлическую, пришлось разобрать из-за старости. Новая сделана из дерева, на ней пока никто не катается, но общее впечатление есть.

«Нравится!» - заявили дети.

Со стороны улицы Кирова установили еще одну горку. К конструкции более чем скромного размера у некоторых горожан сразу появились претензии.

«Дети там накопятся, кто-то толкнет, и она упадет», - предупредил мужчина.

Стоимость всех конструкций (вместе с монтажом) - больше 600 тысяч рублей.