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Общество | В разных частях Пензы установили деревянные горки

20.12.2019|17:04
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Рядом со сквером Бессмертного полка, недалеко от Монумента воинской и трудовой славы, появилась новая горка. Ей отведена важная роль: увести катающихся от памятника Победы.

Не первый год власти борются с наплывом детей и их родителей, которые зимой превращают склоны комплекса в веселые аттракционы. Теперь людям предоставлен альтернативный вариант.

«Проконтролировать там ситуацию на 100% нереально, все-таки у нас люди не всегда соблюдают правила и даже не всегда думают о своей безопасности. Надеемся, что оттуда все переместятся на эту горку, и она удовлетворит потребности, так скажем, большей части катающихся», - отметила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Новой горкой на улице Карпинского довольны не все.

«Прокатилась, ощущения - ничего не едет», - рассказала женщина.

На самом деле нужно просто немного подождать, по словам Елены Савельевой. Деревянные склоны горок зальют водой, лед застынет, и тогда кататься станет веселее.

Новые зимние аттракционы для пензенцев появились не только на Карпинского, но и в Могилевском дворике и на площади Ленина.

На площади горка выросла со стороны улицы Московской. Конструкция выглядит не так внушительно по сравнению с той, что стояла там еще несколько лет назад. Прежнюю, металлическую, пришлось разобрать из-за старости. Новая сделана из дерева, на ней пока никто не катается, но общее впечатление есть.

«Нравится!» - заявили дети.

Со стороны улицы Кирова установили еще одну горку. К конструкции более чем скромного размера у некоторых горожан сразу появились претензии.

«Дети там накопятся, кто-то толкнет, и она упадет», - предупредил мужчина.

Стоимость всех конструкций (вместе с монтажом) - больше 600 тысяч рублей.

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Гость|20.12.2019 19:45|

penzainform.ru писал(a):

появилась новая горка
Смех, а не горка. Для 3-х летних малышей.

Гость|20.12.2019 19:51|

Задумка неплохая,но горки слишком маленькие! Кроме малышей есть дети и постарше,горки покруче надо ставить!

Гость|20.12.2019 19:54|

Я считаю на того кто это установил,за народные деньги,нужно завести уголовные дела.Это чистой воды мошенничество,а скорее всего воровство.А на проспекте,как катались,так и будут.Внукам(пра-правнукам) их деды-ветераны разрешили,которые воевали за это,за детский смех.

Гость|20.12.2019 19:56|

Гость писал(a):

Задумка неплохая,но горки слишком маленькие! Кроме малышей есть дети и постарше,горки покруче надо ставить!
Мгерыч Димок и ты депутат неплохой,но только корзинка прилетевшая в бубен всё сгубила.Один рефлекс остался-ВИЛЯТЬ.

Имя: Гость
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