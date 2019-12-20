20.12.2019 | 17:26

В пятницу, 20 декабря, в Пензе прошла рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева и вице-президента - директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ивана Зимы.

Стороны обсудили вопросы развития сети связи в регионе и реализацию федеральной программы по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному оптическому интернету.

Иван Зима сообщил, что «Ростелеком» завершил в Пензенской области первый этап проекта «Информационная инфраструктура». Доступ к цифровым сервисам по оптике предоставлен 251 социально значимому объекту: 30 образовательным учреждениям, 115 фельдшерско-акушерским пунктам, 15 пожарным частям, 6 отделениям Росгвардии и 85 сельским администрациям и подразделениям органов государственной власти.

«Цифровые технологии меняют привычный уклад жизни людей. С приходом скоростного интернета в глубинку для сельчан открываются новые возможности получения дистанционных услуг в сферах медицины и образования», - отметил он.

Работы проведены в Пензе, Кузнецке и во всех районах области. За три месяца компания протянула 298 километров волоконно-оптического кабеля, произвела монтаж оборудования и выполнила пусконаладочные работы. Пользоваться телеком-услугами учреждения начали с 1 декабря.

Глава региона отметил важность проекта «Информационная инфраструктура» и подчеркнул, что он направлен в первую очередь на повышение качества жизни, устранение цифровых барьеров и доступность электронных сервисов.

В 2020 году «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 309 объектов социальной сферы региона. Оставшиеся 404 учреждения будут подключены в 2021 году.

Всего до конца 2021 года «Ростелеком» построит порядка 1 700 км волоконно-оптических линий связи в 192 населенных пунктах Пензенской области и подключит к интернету 964 социально значимых объекта.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».