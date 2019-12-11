11.12.2019 | 16:16

Стало известно, что объединяет Город Спутник с космодромом «Восточный», Крымским мостом, Грозным-сити, Сколковом и олимпийским стадионом «Фишт». Все они официально признаны знаковыми строительными объектами в России за последнее десятилетие.

Список государственной гордости составил НОСТРОЙ - национальное объединение строителей. Перечень объектов опубликован в журнале, специально выпущенном к 10-летию саморегулирования в отрасли.

Всего в список включен 41 объект. Приволжский федеральный округ представлен Городом Спутником в Пензенской области, объектами Универсиады-2013 и многопрофильным лицеем в Казани, стадионом «Мордовия Арена» в Саранске и высокотехнологичным центром медицинской радиологии в Димитровграде.

Также в список вошли парк «Зарядье» и новые станции московского метро, Богучанская ГЭС и аэропорт «Жуковский», Ельцин-центр в Екатеринбурге и «Янтарь-холл» в Светлогорске.

Городу Спутнику почетно быть в одном ряду с объектами, которые формируют красивую и современную Россию. Создатель Спутника - строительный холдинг «Термодом» - продолжит свою работу по воплощению и развитию уникальных для страны проектов.

Спутник - проект комплексного развития территории в Пензенской области. На сегодняшний день здесь построено 50 домов, больше миллиона квадратных метров жилья. Основной акцент сделан на создании комфортной среды, благоустройстве и инфраструктуре.

В микрорайоне уже действуют три детских сада (в ближайшее время будет открыто еще три), поликлиника, школа на 1 100 мест. Также работают торговые центры, парикмахерские, аптеки, почта. Организована собственная управляющая компания. Построен парк аттракционов, созданы искусственное озеро с тропой здоровья, два пляжа. Жемчужина Спутника - большая набережная с фонтанным комплексом и амфитеатром.