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Общество | В Пензе состоялось вручение премии «Юрист года»

06.12.2019|18:11
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Тожественная церемония вручения премии «Юрист года» в 2019-м стала юбилейной, поскольку проходила уже в десятый раз. По традиции сначала назвали имена лауреатов номинации «За верность профессии». Ими стали почетный адвокат Галина Егорова, судья Сергей Погодин и заместитель начальника регионального управления Росгвардии Николай Рукавишников.

«Николай Борисович, я очень рад за вас, что вы, представитель такой большой семьи, сейчас находитесь на этой сцене. Я вручаю вам этот диплом, благодарю вас за службу и думаю, что в вашей жизни будет еще много добрых дел. Спасибо вам!» - отметил заслуженный юрист РФ Владимир Фомин.

Кульминацией церемонии стало вручение главной премии. «Юристом года - 2019» признан проректор Пензенского государственного университета профессор Глеб Синцов.

Со сцены он поблагодарил всех, кто 10 лет назад поддержал инициативу создания Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России.

«Главное, что самые первые члены совета молодых юристов, так сказать, молодежного крыла, выросли, состоялись. Они стали судьями, оперативными сотрудниками, следователями, они стали нотариусами, адвокатами, вышли в профессию - ради этого все и создавалось», - рассказал Глеб Синцов.

Также на торжественной церемонии назвали имя лучшего юриста в сфере банковской деятельности. Им стала Оксана Репникова.

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Гость|06.12.2019 18:44|

Ахахахахахахах

Гость|06.12.2019 19:52|

Мы не сеем и не пашем

Имя: Гость
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