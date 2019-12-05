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Общество | В Пензенской области от отравления наркотиками умерли 19 человек

05.12.2019|15:58
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За десять месяцев 2019 года в Пензенской области от отравления наркотическими веществами умерли 19 человек, двое из них - от передозировки. За тот же период 2018-го от отравления погибли 18 жителей региона.

Такие данные были озвучены на заседании комиссии в правительстве, которое состоялось в четверг, 5 декабря.

При этом более половины погибших не попадали в поле зрения ни полиции, ни медицинских учреждений вплоть до самой смерти.

Как сообщил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин, среди умерших в основном молодые наркозависимые 1977, 1973, 1985, 1991, 1992, 1987, 1988 года рождения.

«Наркоманов после сорока лет крайне мало. Большая часть из них употребляли синтетические препараты. У нас есть смертность от метадона, «скорости», кодеинсодержащих препаратов», - уточнил Юрий Уткин.

Кроме того, акцент был сделан на том, что люди, имеющие проблемы с наркотиками, чаще всего не доверяют государственной медицине, поскольку выявление зависимости связано с немедленным наложением ограничений в управлении транспортными средствами и владении оружием. Они обращаются в частные клиники, которые не передают сведения о пациентах в госструктуры.

«Поэтому часть наркозависимых уходит от учетности. В государственную систему здравоохранения они приходят, когда уже подошли к краю и выхода нет», - заключил главный нарколог региона.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|05.12.2019 16:09|

Нет, не зря правительство выделило региону 800+ лямов за эффективность управления.

Гость|05.12.2019 16:11|

наркозависимые 1977, 1973, 1985, 1991, 1992, 1987, 1988 года рождения

Поколение 90х!Вымирает!

Гость|05.12.2019 16:12|

На 90 как раз и пришёлся всплеск наркомании и алкоголизма. Рояли спирты....

Гость|05.12.2019 16:16|

Уважаемые форумчане! Просьба помочь инициативной группе вернуть одноэтажный поезд Сура!

В Яндексе петиция верните Суру

Будем благодарны подписям!

Мы согласны регион загнивает. И важно помочь вернуть, то что мы теряем иначе нам будут пихать все подряд

Гость|05.12.2019 16:17|

Это выбор людей.нам не за что их осуждать.решили наркоманить? молодцы,это ваше дело,ваша жизнь,ваше тело.кто то от водки дохнет,кто то с крыш сигает.разнообразие,чо.

Гость|05.12.2019 16:19|

Меньше человеков - чище воздух, больше пищи, красивее бабы.

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