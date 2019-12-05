05.12.2019 | 15:58

За десять месяцев 2019 года в Пензенской области от отравления наркотическими веществами умерли 19 человек, двое из них - от передозировки. За тот же период 2018-го от отравления погибли 18 жителей региона.

Такие данные были озвучены на заседании комиссии в правительстве, которое состоялось в четверг, 5 декабря.

При этом более половины погибших не попадали в поле зрения ни полиции, ни медицинских учреждений вплоть до самой смерти.

Как сообщил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин, среди умерших в основном молодые наркозависимые 1977, 1973, 1985, 1991, 1992, 1987, 1988 года рождения.

«Наркоманов после сорока лет крайне мало. Большая часть из них употребляли синтетические препараты. У нас есть смертность от метадона, «скорости», кодеинсодержащих препаратов», - уточнил Юрий Уткин.

Кроме того, акцент был сделан на том, что люди, имеющие проблемы с наркотиками, чаще всего не доверяют государственной медицине, поскольку выявление зависимости связано с немедленным наложением ограничений в управлении транспортными средствами и владении оружием. Они обращаются в частные клиники, которые не передают сведения о пациентах в госструктуры.

«Поэтому часть наркозависимых уходит от учетности. В государственную систему здравоохранения они приходят, когда уже подошли к краю и выхода нет», - заключил главный нарколог региона.