05.12.2019 | 17:05

В центре культуры и досуга прошел фестиваль-конкурс «Лучшая студенческая семья - 2019». Парни и девушки пока не получили диплом о высшем образовании, а вот свидетельство о браке у них уже есть.

Андрей и Екатерина Гнездиловы в браке уже три года. Начали встречаться еще в школе, сидели за одной партой, влюбились друг в друга. А учась в институте, решили узаконить свои отношения.

«У студентов, у курсантов достаточно сложная семейная жизнь - то на службе, то с семьей, не успеваешь постоянно», - рассказал парень.

«Стараюсь поддерживать, ждать дома с пирогами», - отметила девушка.

В борьбу за победу вступили представители всех вузов региона. Для выявления лучшей ячейки общества организаторы конкурса придумали несколько заданий.

Во-первых, нужно было снять небольшой видеоролик.

Затем семейные пары ждали интеллектуальные, спортивные и творческие задания.

«В первую очередь это все-таки фестиваль, во вторую очередь это конкурс, пропаганда культуры семейных взаимоотношений - это очень важно среди молодежи. И тем, что наши семьи не побоялись и вышли на сцену показать себя, они пропагандируют семейные ценности и взаимоотношения. Личный пример - это самое лучшее», - пояснил председатель спорткомитета г. Пензы Владислав Чесноков.

В итоге лучшей студенческой семьей жюри признало Чистовых. Однако остальные пары не сильно расстроились по этому поводу. Все конкурсанты получили ценные призы.