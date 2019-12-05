05.12.2019 | 15:56

В областном многофункциональном молодежном центре прошло заседание дискуссионного клуба «Нет наркотикам». Их употребление порой приводит к серьезным заболеваниям, в том числе и ВИЧ-инфекции.

Зрителям продемонстрировали муляжи органов человека, который употребляет запрещенные вещества. Об их вреде медики, педагоги, полицейские рассказали студентам колледжей.

«В первую очередь - сосуды, потому что все наркотические вещества вызывают ожог внутренней стенки и образуются тромбы», - пояснила врач областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

«Меры профилактики, пути передачи, современные методы лечения, такие как антиретровирусная терапия. Государство предоставляет лицам с ВИЧ-инфекцией абсолютно бесплатные препараты. Мы рассказываем, при каких условиях их назначают, для чего они нужны, как обезопасить себя и свою жизнь, чтобы ВИЧ-инфекция не попала организм», - рассказал врач-инфекционист центра СПИД Максим Москаленко.

«Все мы грамотно донесем информацию и обсудим с молодежью, надо это или не надо. Как говорят, пускай будет 10 лет профилактики, чем один год войны», - пояснила специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

Поэтому подобные встречи в молодежном центре проводят регулярно. В этот раз слушателями стали первокурсники, которые только вступают во взрослую жизнь.