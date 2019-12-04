04.12.2019 | 18:05

На третьем этаже в холле драматического театра открылась выставка монет из драгоценных металлов, точнее, их увеличенных изображений. Тематическая экспозиция тематическая посвящена различным видам театрального искусства.

«Хочется отметить, что в настоящее время только в серии «Русский балет» выпущено уже 87 монет, такие, например, как «Щелкунчик» - это крохотная золотая монетка, которая была выпущена к премьере спектакля в Мариинском театре», - сообщила заместитель управляющего отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Людмила Барбакова.

На одном из стендов изображен «Спартак» - сторублевая золотая монета. Ее отчеканили в честь 225-летия Большого театра.

Всего на выставке можно познакомиться с 19 экспонатами. Каждый сопровождается подробным описанием: из чего сделан, номинал, вес, когда и в каком количестве была выпущена та или иная монета. Увидеть оригиналы пензенцы, к сожалению, не смогут.

«Они же очень дорогостоящие, из золота и серебра, палладия, платины, поэтому они хранятся только в музеях Центрального банка», - рассказала Людмила Барбакова.

Выставка изображений монет «Магия театра» будет открыта до Нового года.