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Общество | Пензенцам рекомендуют проверить квитанцию, чтобы не остаться без света

03.12.2019|16:43
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В Пензенской области «ТНС энерго Пенза» направило потребителям в квитанциях за ноябрь 2019 года уведомления о наличии задолженности и возможном отключении электроэнергии.

Раздел, информирующий о предстоящем ограничении подачи ресурса, появится в квитанциях клиентов, чей долг за электроэнергию превысил двукратный норматив потребления.

На начало декабря таких недобросовестных плательщиков только в Пензе насчитывалось более 2 200 человек. Неуплата указанной в счете задолженности влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии.

Необходимо помнить, что, согласно действующему законодательству, в случае отключения энергоснабжения потребитель обязан не только погасить имеющуюся задолженность, но и возместить расходы на введение ограничения и возобновление подачи энергии.

Быстро и комфортно плата за потребленный ресурс вносится при помощи компьютера либо мобильного устройства с выходом в интернет. Сделать это можно на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации или же в личном кабинете, а также используя мобильное приложение «ТНС энерго» (для OS Android).

Совершение всех необходимых платежей доступно и в кассах центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных по всей территории Пензенской области, офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.

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