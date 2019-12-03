03.12.2019 | 16:43

В Пензенской области «ТНС энерго Пенза» направило потребителям в квитанциях за ноябрь 2019 года уведомления о наличии задолженности и возможном отключении электроэнергии.

Раздел, информирующий о предстоящем ограничении подачи ресурса, появится в квитанциях клиентов, чей долг за электроэнергию превысил двукратный норматив потребления.

На начало декабря таких недобросовестных плательщиков только в Пензе насчитывалось более 2 200 человек. Неуплата указанной в счете задолженности влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии.

Необходимо помнить, что, согласно действующему законодательству, в случае отключения энергоснабжения потребитель обязан не только погасить имеющуюся задолженность, но и возместить расходы на введение ограничения и возобновление подачи энергии.

Быстро и комфортно плата за потребленный ресурс вносится при помощи компьютера либо мобильного устройства с выходом в интернет. Сделать это можно на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации или же в личном кабинете, а также используя мобильное приложение «ТНС энерго» (для OS Android).

Совершение всех необходимых платежей доступно и в кассах центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных по всей территории Пензенской области, офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.