Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|1 дек 2019|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  71.18  |  $  64.61

Общество | На «Радио 101.8» подвели итоги акции «Осенний марафон»

01.12.2019|15:33
Печать

«Осенний марафон» завершается, но не прощается с пензенцами. Любимое многими горожанами «Радио 101.8» подвело итоги акции, организованной совместно с сетью магазинов «Моя родня». Для участия в ней нужно было всего лишь поймать на приемнике волну 101.8 во время «Стола заказов», узнать исполнителя песни про осень и дозвониться в студию. Счастливчикам сами диджеи вручали призы.

«Скорее выбирайте роскошный куль и заглядывайте. Главное - хвалитесь, чтобы мы завидовали по-хорошему!» - призвал диджей «Радио 101.8» Виталий Добров. Вместе с обладателем подарка Юрием он порадовался чудесным весам из пакета.

Победителей «Осеннего марафона» выявляли ежедневно по будням, а затем самых преданных слушателей «Радио 101.8» приглашали на торжественное вручение призов. За время действия акции десятки пензенцев стали обладателями подарков.

«Заиграла песня, я услышала - «Осень», дозвонилась, наверное, со второго раза и выиграла приз. Мне сказали: приезжайте сюда и вам вручат приз. Я была очень рада, довольна. Выбрали подарок - как раз то, что надо. Мы еще не стриглись, и, наверное, нам пригодится этот подарок для нашего мужчины», - выразила надежду еще одна победительница акции.

Завершение «Осеннего марафона» означает, что впереди слушателей «Радио 101.8» ждут новые конкурсы, викторины, акции. О них в ближайшее время в прямом эфире расскажут диджеи. Им, кстати, в знак благодарности поклонники подарили собственноручно испеченный пирог с ягодами.

0
0
0
0
 
Гость|01.12.2019 19:56|

Обсуждение новости закрыто

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!