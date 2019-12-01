01.12.2019 | 15:33

«Осенний марафон» завершается, но не прощается с пензенцами. Любимое многими горожанами «Радио 101.8» подвело итоги акции, организованной совместно с сетью магазинов «Моя родня». Для участия в ней нужно было всего лишь поймать на приемнике волну 101.8 во время «Стола заказов», узнать исполнителя песни про осень и дозвониться в студию. Счастливчикам сами диджеи вручали призы.

«Скорее выбирайте роскошный куль и заглядывайте. Главное - хвалитесь, чтобы мы завидовали по-хорошему!» - призвал диджей «Радио 101.8» Виталий Добров. Вместе с обладателем подарка Юрием он порадовался чудесным весам из пакета.

Победителей «Осеннего марафона» выявляли ежедневно по будням, а затем самых преданных слушателей «Радио 101.8» приглашали на торжественное вручение призов. За время действия акции десятки пензенцев стали обладателями подарков.

«Заиграла песня, я услышала - «Осень», дозвонилась, наверное, со второго раза и выиграла приз. Мне сказали: приезжайте сюда и вам вручат приз. Я была очень рада, довольна. Выбрали подарок - как раз то, что надо. Мы еще не стриглись, и, наверное, нам пригодится этот подарок для нашего мужчины», - выразила надежду еще одна победительница акции.

Завершение «Осеннего марафона» означает, что впереди слушателей «Радио 101.8» ждут новые конкурсы, викторины, акции. О них в ближайшее время в прямом эфире расскажут диджеи. Им, кстати, в знак благодарности поклонники подарили собственноручно испеченный пирог с ягодами.