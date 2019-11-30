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Общество | Пензенских аграриев поздравили с профессиональным праздником

30.11.2019|17:05
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Не рог в классическом его варианте, а корзина изобилия символизировала богатый урожай, выращенный в этом году сурскими аграриями. Плодово-овощная композиция украсила фойе киноконцертного зала «Пенза», где состоялось празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.

По словам представителей власти, поводов для гордости, несмотря на сложности, масса.

«Намолотили зерна выше уровня прошлого года - на 170 тысяч тонн больше; поставили новый рекорд по валовому сбору сахарной свеклы - порядка двух с половиной миллионов; рекорд по валовому сбору подсолнечника - 535 тысяч тонн; рекорд по производству мяса - 375 тысяч тонн; рекорд по надою на одну фуражную корову - 7 000 кг», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В целом по темпам экономического роста в этом году Пензенская область стала лидером в Приволжском федеральном округе и вошла в десятку лучших регионов России.

«Не знаю, как вы, а я вам поаплодирую. Во все времена тяжелый труд земледельцев, животноводов был уважаемым, почетным и востребованным», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Что же касается планов на следующий год, то среди первоочередных задач увеличение объемов производства мяса, пшеницы и зернобобовых культур, а также введение в оборот неиспользуемых земель.

По случаю праздника лучшие представители всех отраслей сельского хозяйства были награждены почетными грамотами, денежными призами и сертификатами на покупку бытовой техники. Ну, а для всех виновников торжества подарком стало выступление певца, рок-музыканта Александра Маршала.

«С праздником вас, ребята, счастья вам, здоровья! Огромное вам спасибо за ваш труд, потому что без вас Россия не была бы такой великой страной», - подчеркнул он.

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Гость|30.11.2019 18:40|

Указом Президента Российской Федерации № 679 от 31 мая 1999 года установлено, что «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» отмечается ежегодно во второе воскресенье октября...

Гость|30.11.2019 18:43|

penzainform.ru писал(a):

«Намолотили зерна выше уровня прошлого года - на 170 тысяч тонн больше; поставили новый рекорд по валовому сбору сахарной свеклы - порядка двух с половиной миллионов; рекорд по валовому сбору подсолнечника - 535 тысяч тонн; рекорд по производству мяса - 375 тысяч тонн; рекорд по надою на одну фуражную корову - 7 000 кг», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Сдается братцы, что нас надувают..

Гость|30.11.2019 19:04|

Где снижение цен, по поводу такой"гордости"? И ряженого маршала зачем приперли,путинского подвывалу

Гость|30.11.2019 19:14|

Почему пальму жрем, при таких рекордах, а, банда патриотов? Да, я же забыл, нацпроект"Геноцид русского народа" надо выполнять

Гость|30.11.2019 19:32|

ну не верю я

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