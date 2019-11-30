30.11.2019 | 17:05

Не рог в классическом его варианте, а корзина изобилия символизировала богатый урожай, выращенный в этом году сурскими аграриями. Плодово-овощная композиция украсила фойе киноконцертного зала «Пенза», где состоялось празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.

По словам представителей власти, поводов для гордости, несмотря на сложности, масса.

«Намолотили зерна выше уровня прошлого года - на 170 тысяч тонн больше; поставили новый рекорд по валовому сбору сахарной свеклы - порядка двух с половиной миллионов; рекорд по валовому сбору подсолнечника - 535 тысяч тонн; рекорд по производству мяса - 375 тысяч тонн; рекорд по надою на одну фуражную корову - 7 000 кг», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В целом по темпам экономического роста в этом году Пензенская область стала лидером в Приволжском федеральном округе и вошла в десятку лучших регионов России.

«Не знаю, как вы, а я вам поаплодирую. Во все времена тяжелый труд земледельцев, животноводов был уважаемым, почетным и востребованным», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Что же касается планов на следующий год, то среди первоочередных задач увеличение объемов производства мяса, пшеницы и зернобобовых культур, а также введение в оборот неиспользуемых земель.

По случаю праздника лучшие представители всех отраслей сельского хозяйства были награждены почетными грамотами, денежными призами и сертификатами на покупку бытовой техники. Ну, а для всех виновников торжества подарком стало выступление певца, рок-музыканта Александра Маршала.

«С праздником вас, ребята, счастья вам, здоровья! Огромное вам спасибо за ваш труд, потому что без вас Россия не была бы такой великой страной», - подчеркнул он.