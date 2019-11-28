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Общество | В пензенском торговом центре запретили эксплуатировать игровую зону

28.11.2019|12:29
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Детская игровая зона, расположенная в пензенском торговом центре «Ритэйл» на улице Центральной, 1, должна быть закрыта. Такое решение принял Пензенский областной суд, рассмотрев иск прокурора.

Согласно договору аренды, в 2017 году помещения площадью 3 160,8 кв. м, расположенные на третьем этаже, переданы двум компаниям для размещения семейно-развлекательного центра с игровыми автоматами, батутами, лабиринтами, тюбингами, горками, тарзанками, качелями и другими аттракционами.

Однако детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода. Поэтому прокурор обратился в Первомайский районный суд с просьбой запретить эксплуатацию данной зоны, поскольку создается угроза жизни и здоровью взрослых и детей.

Представители ответчиков пояснили, что в детском парке соблюдены все требования пожарной безопасности, а на его эксплуатацию получена разрешающая документация. Поэтому служители Фемиды не удовлетворили требования прокурора. Однако тот обратился в областной суд, который принял иное решение.

«Положения, предусматривающие размещение детских игровых зон не выше второго этажа, вступили в силу с 2013 года. Следовательно, на момент заключения в 2017 году договора аренды данные требования должны были учитываться. Они направлены на обеспечение своевременной и максимально безопасной эвакуации детей из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - пояснили в пресс-службе Пензенского облсуда.

«Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора, отменил решение Первомайского районного суда и вынес новое решение, запретив эксплуатацию детской игровой зоны, расположенной на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Ритэйл», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Решение вступило в силу 26 ноября. Однако 28-го редакции ИА «Пензаинформ» стало известно о том, что детский парк функционирует в обычном режиме.

«Мы с внучкой прямо сейчас находимся здесь, в парке полно ребятни, все аттракционы действуют», - рассказала жительница Пензы.

В сентябре 2018 года в парке семейного отдыха в ТЦ «Ритэйл Парк» посетитель решил прокатиться на тарзанке. Не выдержав веса взрослого мужчины, трос оборвался и упал на четырехлетнего мальчика, находившегося рядом. Ребенок получил гематомы и ссадины шеи.

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Гость|28.11.2019 13:04|

а в пассаже как же? монтировали игровую зону уже после трагедии. кто разрешил?

Гость|28.11.2019 13:09|

Гость писал(a):

а в пассаже как же? монтировали игровую зону уже после трагедии. кто разрешил?
Вы еще "7 небо" в паркинге на Кураева вспомните!

Гость|28.11.2019 13:54|

В который раз

Гость|28.11.2019 13:58|

У них деньги и плевали они на закон каков поп такой и приход

Гость|28.11.2019 14:04|

А как же новые ТРЕХ ЭТАЖНЫЕ детские сады ЭЙ прокурорчики ВЫ ГДЕ или запрет выше второго этажа действует только для частного бзнеса

Гость|28.11.2019 14:10|

Наконец-то! А то кроме как эскалаторов нет, что попасть на 3 этаж! Лифт есть и то только грузовой. А для "обеспечения" безопасности как бы есть лестницы на улице, а двери как всегда закрыты!

Не дай бог что не спасешься!

Гость|28.11.2019 14:13|

Три года не прошло...

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