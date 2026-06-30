В Пензенской области в 2025-м от рака умерли почти 3 000 человек

В Пензенской области в 2025 году от рака скончались 2 832 человека. Показатель смертности составил 230,3 на 100 000 населения, что на 1,0% выше значения в 2024-м (228,0).

Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства об утверждении программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Среди мужчин показатель смертности выше, чем среди женщин: 278,2 на 100 000 населения против 188,2.

«За с 2016 по 2025 год наибольший рост смертности от злокачественных новообразований зафиксирован в муниципальных образованиях Пензенской области, имеющих максимальную долю лиц старших возрастов среди постоянного населения, а именно: в Спасском в 2,5 раза; Сосновоборском в 1,9 раза; Мокшанском в 1,6 раза; Бессоновском и Камешкирском в 1,5 раза; Сердобском, Нижнеломовском и Шемышейском в 1,4 раза», - говорится в документе.

В регионе в прошлом году лидерами по смертности от рака стали Камешкирский (311,1 на 100 000 населения), Земетчинский (291,4), Лунинский (281,7), Каменский (280,4) и Шемышейский (278,8) районы.

В Пензе показатель смертности составил 220,1 на 100 000 человек, в Кузнецке - 221,0.

Гибель от доброкачественных новообразований зарегистрировали в 6 муниципалитетах. Выше областного коэффициент оказался в Кузнецке (5,3 на 100 000 населения), Бековском (7,6), Сердобском (4,6), Белинском (4,3) и Бессоновском (2,3) районах.

В структуре смертности от доброкачественных опухолей на 1-м месте - новообразования оболочек головного и спинного мозга (40%); на 2-м - миелодиспластические синдромы (20%); на 3-м - гемангиомы и лимфангиомы (10%).

«Ha перечисленные локализации приходится 70% всех смертей от доброкачественных новообразований», - указывается в документе.