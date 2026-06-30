Зареченцев попросили не купаться в пруду в зоне отдыха «Лесная»

Зареченцам придется воздержаться от купания в пруду зоны отдыха «Лесная». По данным Центра гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России, вода в нем не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по отдельным микробиологическим показателям.

Анализ отобранных проб выявил превышение нормативов по общим колиформным бактериям (индикаторы загрязнения), кишечной палочке, энтерококкам (оба вида вызывают острые кишечные инфекции, тяжелые расстройства пищеварения и воспаления мочеполовой системы).

По тем же причинам нельзя купаться и в пруду в зоне отдыха «Солнечная», предупредили в городской администрации.

В целом по Пензенской области небезопасным для купания признан 21 водоем. 23 июня специалисты Роспотребнадзора после отбора проб нашли нарушения нормативов в 5 локациях:

- пляж в Спутнике (Засечное);

- на Суре на улице Сплавной (Ахуны);

- Русеевский пляж (Засечное);

- пруд у больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе;

- ручей Королейка (Белинский).