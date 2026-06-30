С 1 июля в центральной части Арбекова отключат горячую воду

Общество

С 1 июля в центральной части Арбекова отключат горячую воду
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Со среды, 1 июля, в Пензе начнется очередной этап опрессовок - испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз речь идет о центральной части микрорайона Арбеково.

С 9:00 горячей воды не будет по адресам:

- проспект Строителей, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

- ул. Ладожская, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71;

- ул. Собинова, 4, 6;

- ул. Рахманинова, 12, 20, 24, 26, 28;

- ул. Тернопольская, 7, 10, 14, 16, 18;

- ул. Бородина, 1, 3, 5, 7;

- ул. Мусоргского, 17.

В ресурсоснабжающей организации напомнили, что опрессовка является обязательной при подготовке к отопительному сезону.

Восстановить подачу горячей воды планируется до 20:00 13 июля.

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