21.11.2019 | 17:15

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области - ООО «ТНС энерго Пенза» - направил более 200 миллионов рублей филиалу «Россети Волга» - «Пензаэнерго». Сумма была перечислена в счет погашения обязательства оплаты услуг по передаче электроэнергии за сентябрь текущего года.

Также энергосбытовая компания планирует до конца ноября полностью погасить все текущие обязательства и в дальнейшем не допускать возникновения задолженности перед сетевыми организациями за передачу электроэнергии.

Компания «ТНС энерго Пенза» предпринимает весь комплекс мер для нормализации ситуации с платежами сетевым организациям. В настоящее время наблюдается положительная динамика, несмотря на наличие у потребителей Пензенской области задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии размером 1,7 млрд рублей.

Неплатежи вынуждают энергосбытовую компанию использовать кредитные средства банков для финансирования оборотного капитала, чтобы покрыть текущие расходы. При этом компания несет дополнительные затраты на обслуживание кредитов.

ООО «ТНС энерго Пенза» намерено и в дальнейшем максимально и в полном объеме исполнять обязательства за оказанные услуги по передаче электрической энергии в целях обеспечения стабильного функционирования энергетического сектора Пензенской области.