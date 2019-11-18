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Общество | Кузнечан угостили пирожками в честь годовщины возрождения храма

18.11.2019|08:57
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В воскресенье, 17 ноября, в Кузнецке прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию возобновления богослужений в Вознесенском кафедральном соборе.

В храме совершили праздничное богослужение, после чего секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский огласил послание митрополита Серафима.

«Мы можем обрести торжество в обновлении нашего собора и порадоваться тому, что эта святыня сохранилась до нашего времени. Хочется выразить благодарность всем, кто потрудился и до сих пор трудится над возрождением и благоукрашением главного храма Кузнецкой епархии. Дай Бог, чтобы этот храм простоял еще многие годы и никто не уходил из него без утешения», - пожелал владыка.

По завершении литургии прихожан угостили пирожками. Затем в Кузнецком музыкальном колледже прошел праздничный концерт.

«Со словами поздравления обратился к кузнечанам глава администрации города Сергей Златогорский. Он выразил надежду, что собор станет еще краше своим внутренним убранством, так как является главным храмом не только города и района, но и всей Кузнецкой епархии», - сообщается на сайте религиозной организации.

Для гостей мероприятия выступили певцы архиерейского хора, учащиеся и выпускники воскресной школы Вознесенского кафедрального собора, а также преподаватели и студенты музыкального колледжа. Затем был показан фильм о Вознесенском соборе.

В фойе работала выставка архивных и современных фотографий, иллюстрирующих возрождение храма.

Источник — Фото kuzneparhia.ru
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Гость|18.11.2019 09:17|

Бесплатно угощали пирожками или угощали за пожертвования?

Гость|18.11.2019 09:19|

пирожки бесплатными не бывают

Гость|18.11.2019 09:20|

penzainform.ru писал(a):

Затем в Кузнецком музыкальном колледже прошел праздничный концерт.
жрецы-сектанты оплатили аренду зала?

penzainform.ru писал(a):

В фойе работала выставка архивных и современных фотографий, иллюстрирующих возрождение храма.
реклама средневекового мракобесия в светском учреждении? Надеюсь директор этого колледжа уже получила выговор?

Прокуратура в курсе, что реклама вымысла должна быть только внутри культовых знаний, построенных жрецам за счет бюджета.

Гость|18.11.2019 09:21|

penzainform.ru писал(a):

Дай Бог, чтобы этот храм простоял еще многие годы и никто не уходил из него без утешения
начав поклоняться мощам - вы отвернулись от бога.

Вы - СЕКТА мощепоклонников! Томаса у вас нет, рукоположения нет, идеалы Христианства вы предали.

Запрещать вас надо, или как минимум налогами обложить!

Гость|18.11.2019 09:27|

С "прихожан" деньги, прихожанам лапша на уши и по пирожку.

Гость|18.11.2019 10:05|

Гость писал(a):

пирожки бесплатными не бывают
Как сырррррр?

Имя: Гость
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