18.11.2019 | 08:57

В воскресенье, 17 ноября, в Кузнецке прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию возобновления богослужений в Вознесенском кафедральном соборе.

В храме совершили праздничное богослужение, после чего секретарь Кузнецкой епархии протоиерей Борис Весновский огласил послание митрополита Серафима.

«Мы можем обрести торжество в обновлении нашего собора и порадоваться тому, что эта святыня сохранилась до нашего времени. Хочется выразить благодарность всем, кто потрудился и до сих пор трудится над возрождением и благоукрашением главного храма Кузнецкой епархии. Дай Бог, чтобы этот храм простоял еще многие годы и никто не уходил из него без утешения», - пожелал владыка.

По завершении литургии прихожан угостили пирожками. Затем в Кузнецком музыкальном колледже прошел праздничный концерт.

«Со словами поздравления обратился к кузнечанам глава администрации города Сергей Златогорский. Он выразил надежду, что собор станет еще краше своим внутренним убранством, так как является главным храмом не только города и района, но и всей Кузнецкой епархии», - сообщается на сайте религиозной организации.

Для гостей мероприятия выступили певцы архиерейского хора, учащиеся и выпускники воскресной школы Вознесенского кафедрального собора, а также преподаватели и студенты музыкального колледжа. Затем был показан фильм о Вознесенском соборе.

В фойе работала выставка архивных и современных фотографий, иллюстрирующих возрождение храма.