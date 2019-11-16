16.11.2019 | 18:11

От добрых слов и ласковых рук растает любое кошачье сердце. В Пензе прошло шоу для зрителей. Оценивало красоту и породу животных профессиональное жюри, причем - впервые в городе на Суре - по разным ринговым системам.

Обычно специалист работал только по правилам Всемирной федерации кошек: осматривал их на столе, а затем все описывал.

«Выставочная система TICA (это американская система) вся полностью завязана на проведении ринга. Там нет описания на столе, каждый эксперт осматривает всех кошек выставки и делает свой финал. Выбирает 10 самых достойных кошек», - рассказала организатор выставки Надежда Михайлова.

Таким образом, животные за один раз могут получить два титула, что очень нравится их владельцам. Ведь собирается весь цвет кошачьей аристократии, например сингапура - самая маленькая кошка.

«Очень уютная порода, требует минимального ухода, нечего особо чесать, мало кушает из-за своего размера, любит детей, других животных, собак, птиц. У нас огромный попугай, общий язык находят», - отметила заводчица Светлана Розенталь.

Большинство животных, участвующих в выставке, отличается добрым нравом. Даже если они прямые потомки абсолютно диких кошек.