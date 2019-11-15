15.11.2019 | 16:56

17:00 - для многих жителей улицы Красной время доставать фонарики. По-другому передвигаться во дворах сложно, а с малышами - еще и опасно.

«Как темно станет, все в это время ходят с фонариками вплоть до детского сада. Здесь вообще освещения нет», - рассказала прохожая.

Ситуацию спасают только лампы на подъездах, но и они есть не везде. В результате родители стараются не отходить от играющих малышей ни на шаг, чтобы не упустить их из виду.

Пенсионерки, вышедшие на прогулку, смогли увидеть лица друг друга только после того, как включился фонарь на камере оператора 11 канала.

«Я с палочкой хожу, сюда поднимусь - еще светло, а назад мне уже страшно. Глаза не видят», - пожаловалась горожанка.

«У нас горит фонарь один на всех», - пояснила женщина.

«Столбы около садика поставили, а чего свет не проведут там? В садик идут с фонариком за детьми!» - возмутилась пензячка.

На темноту у родных домов жалуются жители Терновки, Зари и некоторых других микрорайонов. Скоро ситуация должна измениться к лучшему. Но только на 10 объектах, где до середины декабря установят 128 новых фонарей.

Попытаться попасть в городскую программу по модернизации уличного освещения могут обитатели любых территорий - для начала нужно обратиться в городскую/районную администрацию или в управление ЖКХ. Потом специалисты проведут обследование.

«При наличии бюджетных денежных средств мы, исходя из первостепенности этих заявок, формируем само исполнение этой программы», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Новые фонари появятся на улицах Турищева, Новоселов, Персиковой, Суворова, Антонова, на дорожке от кардиоцентра до больницы № 6 и в некоторых других местах.