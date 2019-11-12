12.11.2019 | 16:36

Группа компаний «ТНС энерго» совместно с платежным сервисом А3 выпустила серию комиксов с призывом отказаться от бумажных квитанций в пользу онлайн-оплаты.

Все больше россиян ответственно подходят к потреблению, стараясь экономить не только средства в своем кошельке, но и природные ресурсы. По данным платежного сервиса А3, современную аудиторию захватывают глобальные потребительские тренды, в числе которых - экология и разумное потребление.

Один из крупнейших российских поставщиков электроэнергии группа компаний «ТНС энерго» успешно пропагандирует отказ от бумажных платежек в пользу электронных квитанций, поддерживая принципы ответственного потребления. На сегодняшний день на электронную квитанцию перешло уже более полумиллиона клиентов холдинга.

На всех бумажных квитанциях «ТНС энерго» размещена ссылка в формате QR-кода на простую инструкцию по подключению электронного счета. А с октября 2019 года на них также появилась серия комиксов, разработанных совместно с платежным сервисом А3 и поучительно повествующих о ситуациях, которые могут сложиться в каждой семье вследствие неосведомленности по поводу современных способов оплаты ЖКУ.

Число абонентов, совершающих онлайн-платежи, стремительно приближается к общему числу пользователей российского интернета и составляет почти 75%. Значительная доля онлайн-платежей приходится на оплату коммунальных услуг, штрафов ГИБДД и налогов.

Наибольший спрос к таким способам оплаты проявляют люди в возрасте 25-35 лет. В последние годы также на четверть увеличилось число пользователей интернета в возрасте 55 лет и старше. А мобильным интернетом это поколение стало пользоваться в два раза чаще.

Поэтому действующими лицами комиксов стали обычные люди, вроде соседа-дачника Гены, часто забывающего оплачивать свет, и тети Светы - собирательного образа бережливого и в меру продвинутого представителя старшего поколения, - не упускающей возможности просветить знакомых по поводу выгодных покупок и оплат.

Переход от бумажных квитанций к электронным имеет ряд преимуществ: они всегда приходят вовремя, не выцветают и не теряются. Их можно получать вне зависимости от того, где человек находится, сдает ли квартиру или уехал на дачу. Для их оплаты не требуется выходить из дома.

Механизм онлайн-оплаты счетов на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» понятен даже начинающим пользователям. Вместе с услугами ЖКХ можно пополнить баланс мобильного телефона и домашнего интернета, оплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности.

Кроме того, при оплате на сайте «ТНС энерго» пользователям доступны бонусы. Например, с промокодом TNSWINK клиенты получают месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», а с промокодом TNSPHILIPS - 30%-ю скидку на покупку техники для дома Philips.

Удобство использования современных электронных сервисов переоценить сложно. Но компания через комиксы также обращает внимание на социальный характер инициативы. Эра «одноразовой жизни» прошла. Пора задуматься о глобальных изменениях, не только обсуждая выступления политиков, но и на уровне каждой семьи.

Выключая кран во время чистки зубов, можно сэкономить от 7 до 11 литров воды в минуту. Использование режима ECO при работе посудомоечной машины позволяет сократить расход воды на 50%. При выборе светодиодных ламп, отличающихся высокой экологичностью, неэффективный расход электроэнергии снижается до 75%.

Переход на электронные платежи позволяет отказаться от макулатуры и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Замена бумажных квитанций на электронные сегодня так же актуальна, как и использование многоразовой сумки вместо пластикового пакета.