11.11.2019 | 15:36

Компания «Термодом» внесена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета». В этот список включают наиболее достойные в своих сферах деятельности организации, предприятия и учреждения России, которые способствуют социально-экономическому развитию территорий и повышению эффективности своей отрасли.

Таким образом исполнительная власть признала заслуги компании «Термодом» и ее значимость для развития Пензенской области, подтвердив деловую и общественную репутацию холдинга.

«Мы благодарны за столь высокую оценку нашей работы. Теперь главная задача - сохранить высокую планку, чтобы как можно больше семей смогли построить счастливую и комфортную жизнь в наших домах», - подчеркнула директор по маркетингу холдинга «Термодом» Татьяна Планина.