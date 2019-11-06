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Общество | В Пензе торжественно открыли новый сезон проекта «PROдвижение»

06.11.2019|18:39
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Новый сезон проекта «PROдвижение» открыт. Сначала в торжественной обстановке принимали поздравление победители 2018 года. Как и в 2019-м, его участники могут выбрать любое направление, чтобы представить свои идеи и затем воплотить их в жизнь: дизайн, информационные технологии, инженерно-техническое или социально-экономическое.

Например, команда из лицея № 2 придумала умный стол, в который вмонтированы различные устройства, помогающие в работе.

«Панель для кружки, динамики, USB-hub, беспроводное зарядное устройство, подсветка, настольная лампа и так далее. С этим проектом мы участвовали в «PROдвижении», а после решили принять участие во всероссийском конкурсе технологических проектов», - рассказал ученик 10-го класса лицея современных технологий и управления № 2 Андрей Кривоносов.

Теперь предприимчивые школьники налаживают процесс продажи своего ноу-хау, а на этом фестивале хотят предложить умное зеркало.

«Наш муниципальный кластерный проект на уровне Российской Федерации Министерством просвещения признан одним из самых главных проектов по реализации проектной деятельности технической направленности для ребят. Мы открываем многим ребятам интересную дорогу», - отметила директор Центра технологического обучения г. Пензы Светлана Кудинова.

Что еще оригинального будет придумано в учебном году-2018/19, станет известно через пять месяцев, когда подведут итоги конкурса «PROдвижение».

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