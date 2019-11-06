06.11.2019 | 17:13

Под марш Мендельсона предлагают пензенцам войти в новый, 2020 год. Отделы ЗАГС Пензы и области приглашают женихов и невест 31 декабря несмотря на то, что это будет вторник.

Регистрацию браков в последний день года в регионе практикуют уже в пятый раз. Торжество проходит по особому сценарию.

«Некоторые ЗАГСы области и города приглашают Деда Мороза, Снегурочку, принимают поздравления, устраивают фотосессию, устраивают сюрпризы для молодоженов, дарят хорошее настроение», - отметила начальник территориального отдела ЗАГС Ленинского района г. Пензы Елена Тришина.

Помещения для церемоний преобразят соответствующим образом.

«У нас будет стоять елка с огоньками. Мы уже готовим украшения для новогоднего зала, будут повешены снежинки, картинки новогодние», - рассказала Елена Тришина.

В Ленинском отделе ЗАГС на улице Кирова 31 декабря 2018 года расписались 14 пар. Столько же желающих пока набралось по всей Пензенской области в 2019-м, но заявления продолжат принимать до 25 ноября. А горожане тем временем задумались, что могло бы заставить их сыграть свадьбу в последний день года.

«Просто желание. 31 декабря, Новый год как-никак, два праздника отмечать - денежек надо будет меньше тратить», - рассудил молодой человек.

«По большой любви - легко! 31-го, 1 января», - заявила женщина.

«Подарок сделать девушке, я так думаю», - предположил пензенец.

«Беременность, алкоголь, деньги», - отметила девушка.

«На самом деле, это очень хорошая дата. Начало нового года, начало новой жизни, я выхожу замуж, у меня новая жизнь начинается», - пояснила горожанка.

Впрочем, тех, кому замуж невтерпеж, в ЗАГСах ждут не только 31 декабря. 27-го и 28-го числа там тоже проведут новогодние церемонии.