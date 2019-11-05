05.11.2019 | 14:34

В Кузнецке планируют благоустроить центральный рынок. Об этом зашла речь во вторник, 5 ноября, на еженедельном оперативном совещании в администрации города.

Мэр Сергей Златогорский дал поручение привести Кузнецк в порядок. Особое внимание он обратил на состояние центрального рынка.

«Одно из самых грязных мест. При том, что там вся территория закреплена за кем-то. Все в частной собственности. Некоторые что-то делают. Взять угол Дарвина - Калинина. Два собственника приводят в порядок территории. Один остановочку поставил, сделал подходы, второй тоже озаботился, а между ними частники – там ужас дикий. Сколоченные из досок прилавки, грязь по колено», - отметил Сергей Златогорский.

Также глава администрации Кузнецка указал, что обновления требует и стела, установленная на восточном въезде в город.