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Общество | В Мокшане построили современную спортивную площадку

04.11.2019|15:13
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Жители поселка Мокшан теперь могут заниматься спортом и готовиться к выполнению нормативов ГТО на новой площадке.

Ее построили рядом со школой № 2 имени А. Г. Малышкина в рамках национального проекта «Демография», который реализуется согласно указу Президента РФ Владимира Путина, и открыли в пятницу, 1 ноября.

Мокшанцам доступны уличные тренажеры, турники, наклонные скамьи, гимнастические брусья. Специалисты установили также баскетбольное кольцо.

«Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото пенза.рф
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Гость|04.11.2019 15:48|

рамках национального проекта «Демография», который реализуется согласно указу Президента РФ Владимира Путина

Теперь там можно забеременеть, прям на площадке?

Имя: Гость
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