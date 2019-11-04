04.11.2019 | 15:13

Жители поселка Мокшан теперь могут заниматься спортом и готовиться к выполнению нормативов ГТО на новой площадке.

Ее построили рядом со школой № 2 имени А. Г. Малышкина в рамках национального проекта «Демография», который реализуется согласно указу Президента РФ Владимира Путина, и открыли в пятницу, 1 ноября.

Мокшанцам доступны уличные тренажеры, турники, наклонные скамьи, гимнастические брусья. Специалисты установили также баскетбольное кольцо.

«Для безопасности спортсменов уложено специальное смягчающее покрытие», - отметили в пресс-службе правительства Пензенской области.