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Общество | В Заречном крестный ход будет сопровождать передвижная колокольня

01.11.2019|14:51
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В понедельник, 4 ноября, на улицах Заречного зазвучит колокольный звон. Он будет сопровождать крестный ход, которым православные горожане по традиции отметят праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на настоятеля храма Серафима Саровского иерея Виктора Сторожева, в торжественном шествии по улицам города будет участвовать передвижная колокольня.

Праздничное богослужение в храме на улице Заречной начнется в 9:00. В 10:30 состоится крестный ход.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|01.11.2019 15:00|

За углами стоят,в мегафоны кричат...

Гость|01.11.2019 15:07|

Отстаете братия и сестры, у конкурирующих конфессий уже давно мицвамобили на вооружении имеются.

Гость|01.11.2019 15:07|

А передвижные ящики для сбора пожертовований будет? А то я уже приготовил мелочишку

Гость|01.11.2019 15:08|

Ворота им заворите пусть звонят круглые сутки.

Гость|01.11.2019 15:09|

Предлагаю открыть город для всех желающих принять участие в акте хождения по улицам в музыкальном сопровождении колоколов

Гость|01.11.2019 15:10|

А ЗАЧЕМ ПО УЛИЦАМ БРОДИТЬ? ЭТО БИЗНЕС ПРОЕКТ,ПОВЫШАЮЩИЙ ДОХОДНОСТЬ? В ЧЁМ СМЫСЛ ВЫНОСИТЬ НА УЛИЦУ?

Гость|01.11.2019 15:32|

Гость писал(a):

А ЗАЧЕМ ПО УЛИЦАМ БРОДИТЬ? ЭТО БИЗНЕС ПРОЕКТ,ПОВЫШАЮЩИЙ ДОХОДНОСТЬ? В ЧЁМ СМЫСЛ ВЫНОСИТЬ НА УЛИЦУ?
Тут два мнения одно каноническое, второе неправильное. Каноническое тебе в любой церкви представитель тамошней организации объяснит (либо прилежный учащийся воскресной школы/семинарии, кто уроки катехизации не прогуливал).

Ну а неправильное, ты про "гербалайф" слышал? Таки вот.

Гость|01.11.2019 15:35|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 4 ноября, на улицах Заречного зазвучит колокольный звон.
У кого голова заболит от ентого шума, тот значит "бесноватый".

Да в выходные и праздничные дни как там с шумелками, пыхтелками и прочими перфораторами?

Гость|01.11.2019 15:37|

Так им и надо! )))

Имя: Гость
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