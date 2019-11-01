01.11.2019 | 14:51

В понедельник, 4 ноября, на улицах Заречного зазвучит колокольный звон. Он будет сопровождать крестный ход, которым православные горожане по традиции отметят праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на настоятеля храма Серафима Саровского иерея Виктора Сторожева, в торжественном шествии по улицам города будет участвовать передвижная колокольня.

Праздничное богослужение в храме на улице Заречной начнется в 9:00. В 10:30 состоится крестный ход.