01.11.2019 | 17:16

«Поздравляю коллектив управления по Пензенской области с профессиональным праздником - Днем судебного пристава! Желаю вам реализации намеченных планов, бодрости и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким», - зачитал поздравление от главного судебного пристава страны руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин.

1 ноября много теплых слов звучит в адрес сотрудников ведомства, ведь эта дата - их профессиональный праздник. Те, кто отличился на службе, получили грамоты и нагрудные знаки.

Андрей Смирнов свою карьеру начал оперуполномоченным уголовного розыска Первомайского РОВД. Работая еще в милиции, он шел по следу преступников. С переводом в службу судебных приставов-исполнителей, ловит злостных должников - алиментщиков и тех, кто уклоняется от уплаты различных штрафов.

«Смысл работы заключается в том же, как и в уголовном розыске: что ножками сделаешь - такой и будет результат. Если не будешь заниматься физически, работать, бегать по адресам, то результата никакого может не быть», - заявил Андрей Смирнов.

За 10 месяцев 2019-го с должников взыскано 3,5 миллиарда рублей. В настоящее время в работе судебных приставов - 360 тысяч исполнительных документов. Также сотрудники ведомства обеспечивают уставной порядок деятельности судов.

«Со следующего года вы будете приобретать совершенно другой статус - полноценного правоохранительного органа. Вас ждет полугодие очень непростое. Я хочу пожелать, чтобы максимальное количество людей, которые сидят в этом зале и которые не присутствуют здесь, плавно перешли в новое качество», - отметил начальник Управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

Так что приставы-исполнители стоят на пороге реформы, которая затронет их ведомство в 2020-м.