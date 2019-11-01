01.11.2019 | 14:00

Впервые в Москве в июне 2020 года пройдет студенческий чемпионат мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest).

Цифровым партнером выступит «МегаФон», который создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC проводится с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В этом году среди 40 команд четвертьфиналистов - две от студенчества Пензы. Одна из них завоевала право участия в полуфинале.

Организатором финала в Москве выбран МФТИ. «МегаФон» обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, станет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня.

Инфраструктура, созданная «МегаФоном» в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для студентов, сеть для организаторов, через которую станет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала гарантирует резервный канал, предусмотренный «МегаФоном» специально для чемпионата.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для «МегаФона» большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно, безусловно, назвать цифровыми гениями», - отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.