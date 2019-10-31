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Общество | Водителей просят употреблять «незамерзайки» только по назначению

31.10.2019|14:03
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило о смертельной опасности при применении стеклоомывающих жидкостей в качестве спиртных напитков.

В частности, в средствах по уходу за автотранспортом запрещено использование метилового спирта. Однако нелегальные производители могут использовать это вещество, так как оно дешево и хорошо очищает стекла.

Метанол обладает слабым запахом, неотличимым от этилового спирта. Однако это вещество - сильный яд, воздействующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острое отравление с летальным исходом.

«При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г вещества», - предупреждают специалисты.

Жидкости, которые в народе называют незамерзайками или максимками (по наименованию одной из них), рекомендуется приобретать только в местах легальной торговли. При покупке следует внимательно прочитать информацию на этикетке. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, сроки годности и меры предосторожности.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|31.10.2019 14:22|

Заголовок,огонь.В голосину...

Гость|31.10.2019 14:47|

А что, так можно?

Гость|31.10.2019 14:47|

Эмм...зачем употреблять незамерзайку внутрь?

Гость|31.10.2019 14:49|

Гость писал(a):

Эмм...зачем употреблять незамерзайку внутрь?
Чтобы не замерзнуть?

Гость|31.10.2019 14:49|

блин, а я в ней носки стирал. Получается теперь нельзя?!

Гость|31.10.2019 14:50|

Гость писал(a):

Получается теперь нельзя?!
А разве в статье про это написано?

Имя: Гость
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