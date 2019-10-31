31.10.2019 | 16:32

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает, что последний срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год - 2 декабря 2019-го.

Налоговые уведомления получают владельцы земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Документы направляются гражданам по почте, а тем, кто подключен к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, - на этот сервис.

Уведомления не направляются в двух случаях. Первый - наличие налоговой льготы, вычета либо другого законного основания для освобождения гражданина об уплаты налога. Второй - если общая сумма налогов в уведомлении менее 100 рублей.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

«С вопросами об имущественных налогах можно обратиться по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.