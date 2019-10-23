23.10.2019 | 14:41

Для православных верующих 22 октября - особая дата: исполнилось ровно 200 лет со дня преставления первого пензенского святого Иннокентия. Сотни прихожан собрались в Успенском кафедральном соборе на архиерейскую службу.

«Такой юбилей встречается в жизни только раз», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В Божественной литургии приняли участие девять архиереев из Пензы, Саратова, Тольятти и Республики Мордовии. Это представители всех приходов епархии, которую два века назад возглавлял Иннокентий. В центре храма установили ковчег с мощами святителя. Вокруг него и провели длительный религиозный обряд.

Народ еще при жизни почитал Иннокентия за чудеса, которые творились его молитвами. И сегодня прихожане продолжают верить и просить помощи у пензенского святого.