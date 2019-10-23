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Общество | В Пензе отслужили литургию в память святителя Иннокентия

23.10.2019|14:41
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Для православных верующих 22 октября - особая дата: исполнилось ровно 200 лет со дня преставления первого пензенского святого Иннокентия. Сотни прихожан собрались в Успенском кафедральном соборе на архиерейскую службу.

«Такой юбилей встречается в жизни только раз», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В Божественной литургии приняли участие девять архиереев из Пензы, Саратова, Тольятти и Республики Мордовии. Это представители всех приходов епархии, которую два века назад возглавлял Иннокентий. В центре храма установили ковчег с мощами святителя. Вокруг него и провели длительный религиозный обряд.

Народ еще при жизни почитал Иннокентия за чудеса, которые творились его молитвами. И сегодня прихожане продолжают верить и просить помощи у пензенского святого.

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Гость|23.10.2019 18:51|

Иноккентий весь в этом поминальном ящике или только куски?

Гость|23.10.2019 19:20|

Прикол в том,что шатаются по этим, бесовским мероприятиям, одни и те же.Не удивлюсь,что бородачи им приплачивают за массовку.

Гость|23.10.2019 19:23|

А мощи то его где?

Гость|23.10.2019 19:26|

Вот сектанты.

Богу надо поклоняться, и только ему!

А не каким то "святым", картинкам, мощам и прочему...

Гость|23.10.2019 19:27|

Томаса нет, правил нет. Поклоняемся трупакам и нормуль

Гость|23.10.2019 19:51|

Праздник каждый день! Когда работают? На что живут?

Имя: Гость
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