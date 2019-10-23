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Общество | Ученики школы им. Лермонтова вышли на экологический субботник

23.10.2019|15:27
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Город Спутник - небольшой уютный район со своими традициями. Одна из них - активное участие жителей в благоустройстве. Например, ученики школы им. Лермонтова каждый год приводят в порядок набережную. И в минувшие выходные они решили поддержать экологическую акцию «Чистый берег».

«Я очень рада, что у меня и моих одноклассников есть возможность сделать что-то на благо нашего города - Города Спутника», - отметила ученица Анастасия Ханина.

Дети утверждают: в Спутнике даже убираться приятно. Красота набережной, пляжа и озера, в котором плавают утки - все это дарит хорошее настроение и настраивает на позитив.

Во время субботника школьники проделали большую работу - очистили от листьев и мусора территорию набережной рядом с парком аттракционов. Сотрудники компании «Термодом» также поддержали экологическую акцию. Они предоставили ученикам инвентарь и вывезли весь собранный ребятами мусор.

Субботник продлился несколько часов, и теперь любой житель и гость микрорайона может порадоваться аккуратным газонам и чистым дорожкам.

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