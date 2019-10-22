22.10.2019 | 18:28

22 октября - День белых журавлей, одна из самых печальных памятных дат.

Поэтичное название появилось благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова - основателя дня почитания погибших. Толчком к написанию произведения стало печальное событие, произошедшее в Японии, которую посетил поэт. В августе 1945 года Хиросиму накрыл атомный удар. Среди получивших большую дозу облучения была 8-летняя Садако Сасаки.

«После того как бомба взорвалась, ей подруга рассказала, что эти журавлики исполняют желания. Она хотела выздороветь поскорее, ее другая девочка научила делать журавлей. Дети приносили ей листочки, чтобы она могла их делать. Потом историю узнал весь мир, все стали девочке помогать. Но она вскоре умерла», - блеснули познаниями дети.

До 1 000 Садако не хватило 366 цуру. В память о ней и обо всех погибших в военных конфликтах 22 октября в небо во всем мире отправляются символы добра и любви.