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Общество | В Кузнецком районе два охотника нарушили закон

21.10.2019|12:07
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В выходные дни, 19 и 20 октября, сотрудники охотуправления выявили в Кузнецком районе два нарушения охотничьего законодательства.

В обоих случаях граждане провозили незачехленное огнестрельное оружие. Это является грубым нарушением техники безопасности, которое может обернуться трагедией.

Специалисты напомнили, что также преступлением является охота с применением механического транспортного средства - причем уже уголовным.

«За него предусмотрен штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет», - предупреждает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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