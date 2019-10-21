21.10.2019 | 12:07

В выходные дни, 19 и 20 октября, сотрудники охотуправления выявили в Кузнецком районе два нарушения охотничьего законодательства.

В обоих случаях граждане провозили незачехленное огнестрельное оружие. Это является грубым нарушением техники безопасности, которое может обернуться трагедией.

Специалисты напомнили, что также преступлением является охота с применением механического транспортного средства - причем уже уголовным.

«За него предусмотрен штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет», - предупреждает пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.