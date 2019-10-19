19.10.2019 | 16:44

Россию захлестнуло новое молодежное движение. Главное условие участия в этом массовом федеральном проекте - горящий глаз и желание действовать.

27 молодых людей вернулись со сборов российских «Волонтеров культуры», которые прошли в святых местах Псковской области. Там-то и озарил свет добровольчества лики студентов.

«На каждом лице я вижу стремление и желание помогать, делать все возможное для того, чтобы восстанавливать наши усадьбы и сохранять наш культурный потенциал, культурный фонд», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

После этой исторической поездки было решено создать на базе Пензенского колледжа искусств региональный центр «Волонтеры культуры».

«Это прекрасная возможность применить свои знания уже сейчас на практике, оставить след, «потрогать кончиками пальцев» культурное наследие», - прокомментировала директор колледжа Светлана Дуднева.

Последнее особенно нуждается в молодежном вмешательстве в виде безвозмездного труда на исторических объектах области.