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Общество | В Пензе создан региональный центр нового молодежного движения

19.10.2019|16:44
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Россию захлестнуло новое молодежное движение. Главное условие участия в этом массовом федеральном проекте - горящий глаз и желание действовать.

27 молодых людей вернулись со сборов российских «Волонтеров культуры», которые прошли в святых местах Псковской области. Там-то и озарил свет добровольчества лики студентов.

«На каждом лице я вижу стремление и желание помогать, делать все возможное для того, чтобы восстанавливать наши усадьбы и сохранять наш культурный потенциал, культурный фонд», - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

После этой исторической поездки было решено создать на базе Пензенского колледжа искусств региональный центр «Волонтеры культуры».

«Это прекрасная возможность применить свои знания уже сейчас на практике, оставить след, «потрогать кончиками пальцев» культурное наследие», - прокомментировала директор колледжа Светлана Дуднева.

Последнее особенно нуждается в молодежном вмешательстве в виде безвозмездного труда на исторических объектах области.

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Гость|19.10.2019 19:07|

Что можно нового создать с Курдовой? Как не крути - мама шахидка получается.

Гость|19.10.2019 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Россию захлестнуло новое молодежное движение. Главное условие участия в этом массовом федеральном проекте - горящий глаз и желание действовать.
Горящий глаз и желание действовать - это ставить фингалы друг другу !!!???

Гость|19.10.2019 19:43|

А почему только один глаз?

Гость|19.10.2019 19:52|

Владимир Путин дал поручение создать координационный центр для производства контента, «направленного на духовно–нравственное воспитание молодежи» и ориентированного на распространение в интернете. Я назначен хранителем духовного вектора этой организации, только что приступил к работе. Это будет манга, по которой будет снят фильм, по которому будет сделан балет, на основе которого пройдут общевойсковые учения, крестный ход и парад. Пока написал самое начало: "Даша и Маша — две верующие девушки–дзюдоистки. Однажды в храме они видят подозрительную свечу и понимают, что кто–то подслушивает их молитвы. Оляксей — оппозиционер и трансгендер, которому квадрокоптеры приносят по ночам деньги и указания ЦРУ, как развалить страну на две взаимоисключающих половины. Обнаружив на свече отпечаток его щупальца, Даша и Маша решают встать на его пути"…

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