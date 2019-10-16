16.10.2019 | 15:02

Несовершеннолетние пензенцы отправились по злачным местам. Цель данного рейда, организованного «Молодой гвардией», - выявить точки реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

В питейном заведении на Ленинградской рады каждому посетителю, от мала до велика. Женщина за барной стойкой продала девушке пенный напиток, даже не заглянув в ее паспорт.

«Практически в течение месяца у нас проводится кампания по всей стране: молодогвардейцы помогают специализированным органам находить «наливайки», бороться с ними, если там продают алкоголь в запрещенное время, несовершеннолетним. И самое главное - там нелицензированный алкоголь», - рассказал руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Баклашов.

На сотрудницу заведения составили протокол об административном правонарушении, ей грозит крупный штраф. В 2018 году эта продавец уже попадала в поле зрения представителей полиции за аналогичный проступок. Взыскание в сумме 30 тысяч рублей, похоже, ничему не научило женщину.