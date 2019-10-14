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Общество | За каждым зданием в Пензе закрепят прилегающую территорию

14.10.2019|17:08
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В понедельник, 14 октября, на заседании комиссии городской думы депутаты обсудили изменения, которые необходимо внести в правила благоустройства.

«У каждого дома, предприятия, коммерческой структуры будет прилегающая территория, которую они будут обязаны убирать», - пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин.

Его заместитель Иван Краснов подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, результатом которой станет определение границ этих самых прилегающих зон.

«Во многом пресловутые «белые» территории уйдут, если они будут прилегать к каким-то объектам. Время идет, а работа еще даже не начиналась, потому что мы не подошли к принципам ее определения», - констатировал Иван Краснов.

«В соответствии с законом Пензенской области мы должны внести ориентировочные границы прилегающих территорий для определенных видов объектов в зависимости от их классификации. После этого начнется работа кадастровых инженеров непосредственно на месте. Итогом будет электронная схема прилегающих территорий для каждого объекта, в том числе многоэтажных домов», - добавил замглавы администрации Пензы Юрий Ильин.

Владимир Мутовкин отметил, что потребуются серьезные затраты из бюджета, но от этого никуда не деться. «Как только схема будет утверждена, ко всем этим объектам в случае невыполнения обязательств можно будет применять меры административного воздействия», - резюмировал он.

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Гость|14.10.2019 17:30|

Вот молодцы ! Всю ответственность с себя скидывают,а на какой они тогда вообще нужны ?

Гость|14.10.2019 17:31|

Т.е ее можно будет огородить и использовать по своему усмотрению?

Гость|14.10.2019 17:37|

penzainform.ru писал(a):

ко всем этим объектам в случае невыполнения обязательств можно будет применять меры административного воздействия»,
Владельцы объектов, мотайте на ус, не берите на себя ни какие эти самые ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, что бы потом с вас не драли шкуру эти бездельники

Гость|14.10.2019 17:40|

А чиновников переносить на руках по их указаниям еще пока не надо?

Гость|14.10.2019 17:48|

penzainform.ru писал(a):

будет прилегающая территория, которую они будут обязаны убирать»
Общественный транспорт с себя уже скинули, теперь вот это. Следующим шагом наверное будет медицина и образование. И еще налоги поднять немного.

Гость|14.10.2019 17:49|

penzainform.ru писал(a):

отметил, что потребуются серьезные затраты из бюджета, но от этого никуда не деться.
Ищите, кому выгодно.

penzainform.ru писал(a):

...предстоит проделать большую работу
Других дел нет?

Весь город объявлениями обклеен. Всё изгажено!

Теперь еще наркоманы свои трафареты малюют.

А, оказывается, проблема в отсутствии электронной карты.

Гость|14.10.2019 17:56|

А разве из кадастрового плана не следует, где чья территории?

Гость|14.10.2019 17:57|

Если у каждого дома будет так скажем подоотчетная территория,значит на этой территории .каждый сможет открыть какое-то дающее прибыль небольшое "заведеньеце",чтобы покрывать собственные нужды?,или же это просто приписка территории к дому,и это дополнительная головная боль по налогам жильцам этого дома?

Гость|14.10.2019 17:58|

Гость писал(a):

А разве из кадастрового плана не следует, где чья территории?
Депутаты об этом не знают.

Гость|14.10.2019 17:59|

Если земля не частная, а принадлежит городу, пусть город и убирает!

Гость|14.10.2019 18:03|

Чую новый тариф в квитанцию на уборку прилегающей территории

Гость|14.10.2019 18:11|

все правильно. давно бы так.раньше так и было. а то понастроили магазинов, а вокруг грязищу развели.кто бы за них убрал

Гость|14.10.2019 18:25|

Гость писал(a):

Гость|14.10.2019 18:03|

Чую новый тариф в квитанцию на уборку прилегающей территории

Вот зачем им намекать?

Гость|14.10.2019 18:36|

Кто слышал о налогах и регистрации велосипедов? За детские трёхколёсные тоже могут заставить платить?

Гость|14.10.2019 19:10|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НЕЛЬЗЯ ЛИ ПРИКРЕПИТЬ К МОЕМУ УЧАСТКУ СОТОК ....ДЦАТЬ,В СОБСТВЕННОСТЬ?СОГЛАСЕН ОФОРМИТЬ ЗА СВОЙ СЧЁТ.

Имя: Гость
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