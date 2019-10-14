14.10.2019 | 17:08

В понедельник, 14 октября, на заседании комиссии городской думы депутаты обсудили изменения, которые необходимо внести в правила благоустройства.

«У каждого дома, предприятия, коммерческой структуры будет прилегающая территория, которую они будут обязаны убирать», - пояснил глава Пензы Владимир Мутовкин.

Его заместитель Иван Краснов подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, результатом которой станет определение границ этих самых прилегающих зон.

«Во многом пресловутые «белые» территории уйдут, если они будут прилегать к каким-то объектам. Время идет, а работа еще даже не начиналась, потому что мы не подошли к принципам ее определения», - констатировал Иван Краснов.

«В соответствии с законом Пензенской области мы должны внести ориентировочные границы прилегающих территорий для определенных видов объектов в зависимости от их классификации. После этого начнется работа кадастровых инженеров непосредственно на месте. Итогом будет электронная схема прилегающих территорий для каждого объекта, в том числе многоэтажных домов», - добавил замглавы администрации Пензы Юрий Ильин.

Владимир Мутовкин отметил, что потребуются серьезные затраты из бюджета, но от этого никуда не деться. «Как только схема будет утверждена, ко всем этим объектам в случае невыполнения обязательств можно будет применять меры административного воздействия», - резюмировал он.