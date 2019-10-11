11.10.2019 | 14:00

В детской поликлинике на улице Рабочей в Кузнецке открылся второй в городе кабинет охраны зрения. Первый работает в филиале детской поликлиники на ул. Осипенко, 50. Потребность в этой медицинской услуге оказалась настолько высока, что решено было открыть еще один.

Уже скомплектованы три группы по 14 человек, которые в течение рабочей смены получат лечение различных аномалий рефракции, таких как миопия, гиперметропия, астигматизм, амблиопия, косоглазие.

Лечение будет проводиться на аппарате «Визатроник», полученном по проекту «Развитие детского здравоохранения». Он широко применяется для профилактики и лечения близорукости, при спазме аккомодации, длительном компьютерном синдроме и в восстановлении после операций.

Кроме того, в лечебном процессе будут задействованы и другие аппараты, а также набор линз для развития резервов аккомодации. При назначении комплексной терапии маленькие пациенты смогут получить дополнительные процедуры в физиотерапевтическом кабинете, кабинетах лечебной физкультуры и массажа.

«К концу года планируется дополнительное поступление аппаратов для диагностики и лечения заболеваний органа зрения. По мере поступления аппаратуры спектр лечения в кабинетах охраны зрения будет расширен», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.