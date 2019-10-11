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Общество | Депутатов гордумы беспокоит транспортный коллапс в Терновке

11.10.2019|17:44
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В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы сразу несколько депутатов подняли вопрос о транспортном коллапсе в микрорайоне Терновка.

Первым проблему обозначил Олег Шаляпин. Он предположил, что на заторы в спальных районах могло повлиять изменение режима работы светофоров в центре. Это было сделано после закрытия на реконструкцию Бакунинского моста.

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин развеял этот миф и назвал три основных фактора, влияющих на ежедневные пробки в Терновке.

«Первый - закрытие Бакунинского моста. Мы оставили улицу Злобина открытой, соответственно увеличилась загрузка с правобережья через Свердловский мост на улицу Свердлова. Это направление со Свердловского моста подпирает Терновку и делает пробку длиннее.

Второй фактор - ДТП. 9 октября машина, которая обрабатывает путепровод, застряла в пробке в Терновке уже в шесть часов утра.

И третье: не стоит забывать, что в Спутнике сейчас ведется реконструкция улицы Алой, которая также использовалась для выезда из Города Спутника», - перечислил он.

«Я тоже там каждое утро езжу, там светофоры просто не справляются с большим количеством машин. Перед Бауманским мостом скапливается большое количество машин, а впереди, можно сказать, иногда даже мост пустой», - поделился наблюдениями депутат Виктор Хомец.

Подводя итог дискуссии, депутат Алексей Шуварин обратился к Юрию Ильину: «Вы проанализировали практически все больные узлы, поэтому нельзя сказать, что у нас ничего не делается. Работа идет. Но город - это сложный механизм, который не позволяет нажатием одной кнопки решить все проблемы с дорожным движением, которые зрели годами».

По мнению Шуварина, транспортный коллапс в Терновке связан не столько с работой светофоров, сколько с расширением Пензенского района, а вместе с ним - ростом количества транспортных средств. Поэтому необходимо задуматься о строительстве дороги вдоль Суры с выездом на Маньчжурию.

Депутат внес несколько предложений, в частности, в утренние часы сделать дополнительный поворот с улицы Урицкого на Максима Горького и разрешить левый поворот при выезде с улицы Злобина под железнодорожным мостом на улицу Свободы (сейчас он запрещен).

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Гость|11.10.2019 18:23|

Извините, туповат: с улицы Злобина на Свободы, это как?

Гость|11.10.2019 18:27|

Постановление кабмина РФ обяжет обеспечить доступ в подвалы домов для бездомных животных

Гость|11.10.2019 18:27|

Вообще без разницы до этой дыры.

Гость|11.10.2019 18:40|

Не с злобина ,а с ерик

Гость|11.10.2019 18:45|

Меня беспокоят депутаты Пензенской гор думы, которые слишком много думают,!!!

Гость|11.10.2019 19:05|

penzainform.ru писал(a):

«Первый - закрытие Бакунинского моста. Мы оставили улицу Злобина открытой, соответственно увеличилась загрузка с правобережья через Свердловский мост на улицу Свердлова. Это направление со Свердловского моста подпирает Терновку и делает пробку длиннее.
Правильно,а что бы снизить нагрузку надо было всего навсего до реконструкции достроить один въезд со Злобина на мост БХУХО ,и для этого ни чего сносить не надо было!penzainform.ru писал(a):
И третье: не стоит забывать, что в Спутнике сейчас ведется реконструкция улицы Алой, которая также использовалась для выезда из Города Спутника», - перечислил он.
А почему Алую нельзя было сделать летом ?penzainform.ru писал(a):
По мнению Шуварина, транспортный коллапс в Терновке связан не столько с работой светофоров, сколько с расширением Пензенского района, а вместе с ним - ростом количества транспортных средств. Поэтому необходимо задуматься о строительстве дороги вдоль Суры с выездом на Маньчжурию.
Что бы помимо Терновки стояла и Манжурия, и Барковка. Транспортную проблему надо решать комплексно и строительством новых дорог,и реконструкцией старых,и оптимизацией транспортных перевозок,т.е. если общественный транспорт будет нормально ходить (не маршрутки) и иметь привлекательную цену + выделенные полосы движения (где это возможно),то часть народа будет вынуждена пересесть на автобусы (если это будет выгодно народу,а не прикормленным чиновникам,как сейчас).

Гость|11.10.2019 19:12|

Нормик тему протянули депутасты-упровленцы, теперь мост на маньчжурию очень необходим! "Лярд, не меньше!!!" (С)

Гость|11.10.2019 19:14|

Стройку летом не делают, потому что осенние расценки в 2 раза дороже, когда же до всех дойдет?!

Гость|11.10.2019 19:14|

Тут миллиардика не хватит. Минимум три

Гость|11.10.2019 19:35|

Брехня. Депутаты там не живут, поэтому данная проблема их не беспокоит

Гость|11.10.2019 19:48|

penzainform.ru писал(a):

город - это сложный механизм, который не позволяет нажатием одной кнопки решить все проблемы с дорожным движением, которые зрели годами».
Господин Шуварин, господин Ильин, так вы же и были у власти (кто в думе, кто в мэрии) все эти годы когда все эти проблемы "зрели"! Почему ж вы допустили созревание этих проблем до состояния гнойника? А теперь просто констатируете проблемы, но не говорите, что такая ситуация будет продолжаться минимум 2-3 года.

Гость|11.10.2019 20:03|

Почему транспортный коллапс только в Терновке? Попробуйте утром с ГПЗ уехать!На Ахунском переезде и на Кустанайской тоже "весело"!

Гость|11.10.2019 20:07|

люди не жывите в городе, у нас в пазелках нету калапса.приежайте к нам.

Гость|11.10.2019 21:11|

А не беспокоит пробка на шуисте, вечером домой доехать не возможно, или утром на ахунском переезде.Взяли и закрыли на реконструкцию сразу 2 моста.

Гость|11.10.2019 21:14|

Конечно не беспокоит, наивные! Там же никто долю не даёт.

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