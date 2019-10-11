11.10.2019 | 17:44

В пятницу, 11 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы сразу несколько депутатов подняли вопрос о транспортном коллапсе в микрорайоне Терновка.

Первым проблему обозначил Олег Шаляпин. Он предположил, что на заторы в спальных районах могло повлиять изменение режима работы светофоров в центре. Это было сделано после закрытия на реконструкцию Бакунинского моста.

Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин развеял этот миф и назвал три основных фактора, влияющих на ежедневные пробки в Терновке.

«Первый - закрытие Бакунинского моста. Мы оставили улицу Злобина открытой, соответственно увеличилась загрузка с правобережья через Свердловский мост на улицу Свердлова. Это направление со Свердловского моста подпирает Терновку и делает пробку длиннее.

Второй фактор - ДТП. 9 октября машина, которая обрабатывает путепровод, застряла в пробке в Терновке уже в шесть часов утра.

И третье: не стоит забывать, что в Спутнике сейчас ведется реконструкция улицы Алой, которая также использовалась для выезда из Города Спутника», - перечислил он.

«Я тоже там каждое утро езжу, там светофоры просто не справляются с большим количеством машин. Перед Бауманским мостом скапливается большое количество машин, а впереди, можно сказать, иногда даже мост пустой», - поделился наблюдениями депутат Виктор Хомец.

Подводя итог дискуссии, депутат Алексей Шуварин обратился к Юрию Ильину: «Вы проанализировали практически все больные узлы, поэтому нельзя сказать, что у нас ничего не делается. Работа идет. Но город - это сложный механизм, который не позволяет нажатием одной кнопки решить все проблемы с дорожным движением, которые зрели годами».

По мнению Шуварина, транспортный коллапс в Терновке связан не столько с работой светофоров, сколько с расширением Пензенского района, а вместе с ним - ростом количества транспортных средств. Поэтому необходимо задуматься о строительстве дороги вдоль Суры с выездом на Маньчжурию.

Депутат внес несколько предложений, в частности, в утренние часы сделать дополнительный поворот с улицы Урицкого на Максима Горького и разрешить левый поворот при выезде с улицы Злобина под железнодорожным мостом на улицу Свободы (сейчас он запрещен).