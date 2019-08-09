09.08.2019 | 17:26

Все смешалось на Юбилейной площади : хоккеисты играли в футбол, причем некоторые представители зимнего вида спорта умудрялись отправить мяч прямо в девятку.

Игрок «Дизеля-2005» Ярослав Фролов за свой точный удар получил подарок - билет на матч команды «Зенит».

«Конечно, легче забивать мяч, потому что в поле меньше ворота и больше вратарь, а в футболе большие ворота и маленький вратарь», - отметил хоккеист.

Тем временем неподалеку в рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч» сражались стритболисты. Соревнования стали уже традиционными - они проходят в 13-й раз.

«В этом году у нас собралось 100 команд, практически больше 420 человек, так что здесь мы видим, что ребята все больше вовлекаются в это уличное движение, в баскетбольную тему, здоровый образ, культуру отдыхать, активно двигаться», - рассказал директор ДЮСШ № 1 Александр Калмаков.

Настал черед и торжественной части. В филармонии собрались лучшие работники физической культуры и спорта со всего региона. Тренерам и атлетам вручили документы о присвоении очередных званий, а также грамоты и благодарственные письма.

После официальных речей и раздачи наград зрителей ждал музыкальный подарок - концерт столичного коллектива «Баян-микс».