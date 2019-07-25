25.07.2019 | 16:57

В Пензе в кафе, расположенном в пристрое к дому на улице Клары Цеткин, торговали алкоголем без лицензии. Нарушение выявили сотрудники администрации Железнодорожного района в среду, 24 июля.

Проверку осуществили после телефонного обращения.

Комиссия обнаружила, что посетителям предлагается пиво, напитки, соки и кулинарная продукция, а за барной стойкой хранятся две бутылки портвейна емкостью 1,5 литра. При этом лицензии на продажу алкоголя у кафе нет.

Бармен осуществлял расчет за наличные, поскольку в заведении отсутствует кассовый аппарат, как и подключение к системе ЕГАИС.

Помимо этого, меню и прейскурант не были оформлены, исключение составили лишь ценники на пиво. Не оказалось документации на реализуемую продукцию и информации для потребителей. Отсутствовала у кафе и вывеска, на которой должны быть указаны наименование предприятия, организационно-правовая форма и режим работы.

«По итогам проведенного мониторинга направлены информационные письма в контрольно-надзорные органы», - сообщили в пресс-службе мэрии.